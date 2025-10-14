Energiewende in Schopfheim: Wie das Wärmenetz weitergesponnen werden soll

Der Ausbau der Nahwärme gilt in Schopfheim als wichtiger Baustein zur Wärmewende. Der Gemeinderat hat nun den den weiteren Ausbau beschlossen. Trotzdem bleibt Kritik.
Den Grundsatzbeschluss „Strategie für den Ausbau der Nahwärmeversorgung“ hat der Gemeinderat Anfang 2024 getroffen. Dem auf dieser Grundlage von Machbarkeitsstudien und weitere Planungen aktualisierten Fünf-Jahres-Plan zum weiteren Ausbau des Netzes stimmt der Gemeinderat am Montag mehrheitlich zu – gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und eines einzelnen Grünen-Rates.