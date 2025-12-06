Energiewende in Schömberg: Darum erneuert der Netzbetreiber die Stromleitungen

In der Liebenzeller Straße in Schömberg gibt es eine Baustelle. Die Arbeiten hätten am 22. November abgeschlossen werden sollen. Daraus wurde nichts. Was sind die Gründe?
Der Verkehr in der Liebenzeller Straße in Schömberg (Ortsdurchfahrt) wird wegen einer Baustelle derzeit über eine Ampel geregelt. Die Netze BW GmbH beantragte die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung bis 22. November, wie es im Behördendeutsch heißt. Das teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin der Gemeinde Schömberg, im Oktober mit. Der 22. November ist längst vorbei, aber die Baustelle ist immer doch da. Wegen der Ampelregelung brauchen die Verkehrsteilnehmer derzeit etwas Geduld.