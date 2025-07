Energiewende in Oberreichenbach: Bis zu sieben Windräder sind möglich

1 Die Sporthalle in Würzbach zur Veranstaltung über die Windkraft war voll besetzt. Foto: Wallburg Das Thema Windkraft in Oberreichenbach geht in seine nächste Runde. Die geplante Projektierung von bis zu sieben Windrädern wird in einer Einwohnerversammlung vorgestellt.







Nachdem am 9. Mai der Gemeinderat von Oberreichenbach in einer nicht öffentlichen Sitzung die Pachtvergabe der gemeindlichen Flächen im Vorranggebiet WC7 des Teilregionalplans Windenergie (Gewann Zimmer, Naislach) an den Projektentwickler Qualitas Energy beschlossen hatte, informierte die Gemeindeverwaltung zuerst die Öffentlichkeit über das Vorhaben auf ihrer Internetseite. Danach lud sie zu einer Einwohnerversammlung mit Informationsmarktplatz in die Sport- und Mehrzweckhalle Würzbach mit Live-Übertragung über den Youtube-Kanal der Gemeinde Oberreichenbach ein. Die 180 Personen fassende Halle war voll besetzt.