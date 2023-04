Einige Anfragen von Unternehmen und privaten Investoren für den Bau von Freiflächen-PV-Anlagen sind in den vergangenen Wochen bei der Stadt eingegangen. Die Verwaltung hatte die geeignetsten Flächen gesammelt und nun dem Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium sollte entscheiden, ob diese Grundstücke im Flächennutzungsplan für die PV-Nutzung ausgewiesen werden sollen.

Bei Deponieflächen (rund 5,7 Hektar) herrschte einhellige Zustimmung. Doch im Anschluss ging es um sechs Flächen, die auch landwirtschaftlich genutzt werden könnten oder als Naherholungsgebiet dienen. Fraktionsvertreter hatten diese kürzlich gemeinsam besichtigt.

Schon vor der Abstimmung gab es Gegenwind. Thomas Hartmann (FWV) warnte davor, Ackerflächen zur Stromgewinnung zu nutzen, da dies die Existenz der betroffenen Landwirte bedrohen könnte. „Von einer selbst gemachten Energiekrise führt dann der Weg zu einer selbst gemachten Lebensmittelkrise.“

Über das Ziel hinausgeschossen?

Hartmann und Wolfgang Hauser (CDU) waren zudem der Ansicht, dass man mit den sechs Flächen über das Ziel hinaus schießen würde. 22 Hektar sollen in Oberndorf, Fluorn-Winzeln und Epfendorf für Freiflächen-Anlagen genutzt werden. Die Oberndorfer Flächen allein kämen aber bereits auf 66 Hektar. Hauser wollte zudem, dass die Flächen, die vorab ausgeschlossen wurden, ebenfalls dem Gremium vorgestellt werden.

„Die Entscheidungshoheit hat der Gemeinderat“, sagte Bürgermeister Hermann Acker. Die Verwaltung wollte zunächst alle Möglichkeiten darstellen, um über diese im Gemeinderat zu diskutieren. Die Flächen, die in der Vorauswahl herausgenommen wurden, sollen in der nächsten Sitzung präsentiert werden. Thomas Grözinger vom Planungsbüro Gfrörer Ingenieure (Empfingen) ging im Anschluss auf die sechs besagten Flächen ein.

1 Forellenzucht in Aistaig – 0,8 Hektar

Der Betreiber der Forellenzucht will für seinen Eigenbedarf PV-Anlagen auf seiner Wiese errichten. Am Gebäude seien alle Möglichkeiten für die Gewinnung von Solarstrom bereits ausgenutzt. Auch wenn der Boden theoretisch für Ackerbau geeignet wäre, sei die Fläche für eine landwirtschaftliche Nutzung aufgrund der Lage ungünstig, so Grözinger. Das Gremium stimmte einhellig dafür, die Fläche für die PV-Nutzung auszuweisen.

2 Altoberndorf, Harthauser Berg – 17,7 Hektar

Die EnBW zeigte Interesse, auf der Fläche eine größere Anlage zu errichten. Es handle sich um viele Einzelgrundstücke, die als Acker-, Grün- und Weidefläche genutzt werden. Die Fläche sei unter mehreren Eigentümern aufgeteilt, weshalb es fraglich sei, ob sich dieses Projekt auch tatsächlich umsetzen lasse, so Hermann Acker. Ohne die Zustimmung der Pächter und Eigentümer der Flächen sei eine Umsetzung sowieso nicht möglich, sagte der Schultes. „Da gibt es nichts zu diskutieren. Die Fläche sollte nicht belegt werden – klare Sache“, sagte CDU-Stadtrat Ralf Heinzelmann. Das sah auch das Gremium so, die Fläche wurde abgelehnt.

3 Gewerbebetrieb in Beffendorf – 0,5 Hektar

Die Fläche befindet sich im Besitz des Unternehmens, das die Anfrage gestellt hatte. Der Betrieb habe zugesagt, die eigenen Dachflächen, soweit diese sich dafür eigenen, mit PV-Flächen zu belegen. Die Mehrheit des Gemeinderat stimmte dafür, die Fläche in das PV-Konzept aufzunehmen.

4 Hof in Hochmössingen – 1,3 Hektar

Auch bei dieser Fläche sei der Boden für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignet, erklärte Grözinger. Doch der Inhaber des landwirtschaftlichen Betriebs wolle Strom für den Eigenbedarf generieren. Die Dachflächen seines Hofs habe er bereits belegt. Das Gremium stimmte mehrheitlich dafür, die Fläche aufzunehmen.

5 Gewerbebetrieb Lindenhof – 18,5 Hektar

Auf dem städtischen Grundstück südlich des „alten Lindenhofs“ will ein Gewerbebetrieb eine großflächige PV-Anlage für die Eigennutzung errichten. Allerdings befindet sich der Bereich in der Wasserschutzzone II, in Teilbereichen befänden sich zudem geschützte Biotope, so Thomas Grözinger.

Erneut gab es kräftig Gegenwind aus dem Gremium. „Das wäre ein riesiger Eingriff in die Natur“, sagte Ruth Hunds (SPD). CDU-Stadtrat Thorsten Ade, wies darauf hin, dass das Unternehmen zunächst die Möglichkeiten auf dem eigenen Grundstück ausschöpfen sollte, beispielsweise durch eine Überdachung der Parkflächen mit PV-Anlagen. Die Fläche wurde vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt.

Dieter Rinker brachte allerdings noch einen Antrag der Freien Wähler ein: Als Alternative soll der Firma der Bereich des Kutzbühlturms angeboten werden. Dieser Vorschlag wird in der kommenden Sitzung beraten.

6 Altoberndorf, Schloßzeig – 27 Hektar

Hierbei handelt es sich erneut um eine Anfrage der EnBW. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Landes. Ruth Hunds wies allerdings auf ein gravierendes Problem hin: Es handle sich um eine der Hauptflächen eines landwirtschaftlichen Betriebs. Das Gremium hat die Fläche mehrheitlich abgelehnt.