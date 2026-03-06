Energiewende in Mötzingen: Umspannwerk könnte 2030 in Betrieb gehen

In Mötzingen wird kräftig in die Energiewende investiert: 37 Prozent des dort verbrauchten Stroms werden zwischenzeitlich durch Photovoltaikanlagen erzeugt.
Im sogenannten Netz-Dialog informierte die Netze BW den Mötzinger Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung über die aktuelle Situation im örtlichen Versorgungsnetz – und wohin die Reise in Sachen erneuerbarer Energien und Netzsicherheit führen soll. Zudem hatte der Gemeinderat zuvor grünes Licht für den Abschluss eines neuen Stromkonzessionsvertrag mit der Netze BW mit einer Laufzeit von 20 Jahren gegeben.