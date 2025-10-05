Energiewende in Hüfingen: Energiegenossenschaft weckt Interesse der Bürger

Gründen Bürger eine Energiegenossenschaft? Diese Frage stellt sich aktuell in Hüfingen. Eine Kerngruppe könnte erste Schritte einleiten.
Ist die Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft für Hüfingen eine Option, an der Energiewende aktiv mitzuwirken und somit unabhängiger von den Entwicklungen der Kosten für Energie zu werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich auf Initiative der Hüfingerin Wiltrud Siegfried rund 60 Bürgerinnen und Bürger, die zu diesem Thema einer Einladung der Stadt in die Rathausgalerie gefolgt waren.