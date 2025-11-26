Energiewende in Horb: Gewinne werden privatisiert, Verluste trägt der Steuerzahler

Zum Thema Ausbau erneuerbarer Energien hat unser Leser Franz Hellstern aus Horb die folgende Meinung.
Bekanntlich liegt Deutschland, was den zwingend notwendigen Netzausbau betrifft, um sieben Jahre und 6000 Kilometer zurück. Auch der Zeitplan für den Bau von Reservekraftwerken wird voraussichtlich nicht eingehalten werden können, so der Bundesrechnungshof. Entschädigungszahlungen für nicht genutzten Strom erhalten die Erzeuger, wenn sie ihre Anlagen abschalten mussten und ihr Strom wegen Netzengpässen nicht eingespeist werden konnte. Die Zahlen betrugen sage und schreibe in 2019: 710 Mio.; 2020: 761 Mio.; 2021: 807 Mio.; 2022: 186 Mio.; 2023: 580 Mio. und 2024: 554 Mio. Diese Zahlen lassen sich addieren, um das Ausmaß der derzeitigen Politik zu veranschaulichen.