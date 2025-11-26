Energiewende in Horb: Gewinne werden privatisiert, Verluste trägt der Steuerzahler

Bekanntlich liegt Deutschland, was den zwingend notwendigen Netzausbau betrifft, um sieben Jahre und 6000 Kilometer zurück. Auch der Zeitplan für den Bau von Reservekraftwerken wird voraussichtlich nicht eingehalten werden können, so der Bundesrechnungshof. Entschädigungszahlungen für nicht genutzten Strom erhalten die Erzeuger, wenn sie ihre Anlagen abschalten mussten und ihr Strom wegen Netzengpässen nicht eingespeist werden konnte. Die Zahlen betrugen sage und schreibe in 2019: 710 Mio.; 2020: 761 Mio.; 2021: 807 Mio.; 2022: 186 Mio.; 2023: 580 Mio. und 2024: 554 Mio. Diese Zahlen lassen sich addieren, um das Ausmaß der derzeitigen Politik zu veranschaulichen.

Also für „nichts“ wurde so viel Geld ausgegeben. Alle im Bundestag vertretenen Parteien finden dieses Ergebnis nicht gut. Letztendlich bedeutet es eine Subvention über die EEG-Umlage.

Steuerzahler und Kunden bezahlen

Jetzt wollen Kommunalpolitiker diese Subventionen anzapfen, indem sie Flächen für Windparks und Solarparks ausweisen. Der Steuerzahler und der Stromkunde bezahlen diese Gewinne der Erzeuger, die eigentlich keine sind. Frei nach dem Sprichwort „Gewinne werden privatisiert und Verluste trägt der Steuerzahler“. Die Windparkersteller sollen die Netzleitungen nach Stuttgart bauen und bezahlen und nicht wir als Steuerzahler. Warum muss sich das Windrad in zwei Jahren amortisiert haben auf unsere Kosten?

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Katherine Reiche, hat noch viel zu tun, damit diese Form von „Subventionitis“ (auch auf der kommunalen Ebene) stark eingeschränkt wird oder gar beseitigt wird. Und immer daran denken, wenn Wind weht und das Windrad steht still, greift der Betreiber heimlich in Ihren Geldbeutel für seinen Gewinn.

