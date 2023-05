1 „Grüner Wasserstoff“ gilt als vielversprechender Energieträger der Zukunft. Er benötigt jedoch eine eigene Infrastruktur, die bisher noch nicht vorhanden ist. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Die Kreistags-CDU hat eine „Ortenauer Wasserstoffstrategie“ angestoßen. Damit der Kreis in Sachen Infrastruktur für die Nutzung des Energieträgers nicht abgehängt wird, soll sich die Verwaltung für deren Ausbau in der Region stark machen. Landrat Frank Scherer sicherte zu, sich des Themas anzunehmen.









Anlagen, Trassen, Lager – bisher mangelt es in Deutschland an der Infrastruktur für die industrielle Nutzung von „grünem Wasserstoff“. Dieser wird durch Elektrolyse, also die durch elektrische Spannung betriebene Spaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff, gewonnen. Grün wird er genannt, wenn dafür Strom aus erneuerbaren Quellen zum Einsatz kommt. Wird Wasserstoff verbrannt entsteht lediglich Wasser, in der Regel in Form von Dampf.