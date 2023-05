Mit zwei neuen Fernwärme-Großprojekten will die Badenova-Tochter Wärmeplus die Wärmewende am Oberrhein voranbringen. Im Raum Lahr vermutet der Energieversorger gute Voraussetzungen.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Der Gemeinderat Mahlberg, dem das Projekt vorgestellt wurde, legt dem Einstieg in das Projekt keine Steine in den Weg. Das einstimmige Votum beschränkt sich vorerst aber nur auf die Aufsuchungserlaubnis, die das Unternehmen beim Regierungspräsidium beantragt hat. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Vorstudie, in der erste Erkenntnisse gewonnen werden sollen, ob das Untersuchungsgebiet das Potenzial zur Förderung von Erdwärme hat und ob diese über Energiewärmeanlagen auch wirtschaftlich gefördert werden kann.

Der Antrag beinhaltet nicht die Bohrung mit Erdwärmesonden, dieser werde erst dann erfolgen, wenn die Untersuchungen und Erhebungen ein positives Ergebnis zeigten. Die Erlaubnis für eine solche Bohrung müsse dann in einem neuen Antragsverfahren erteilt werden, betonten die beiden Vertreter des Unternehmens, Projektleiter Simon Laub und Thomas Maurer. Maurer ist auch CDU-Gemeinderat in Ringsheim.

Seit 2021 untersucht die Badenova-Wärmeplus im Raum Freiburg die Nutzung von Tiefengeothermie. Der aktuelle Stand: Die Messdaten der 3D-seismischen Messung werden ausgewertet, um das Zielgebiet für ein künftiges Erdwärmewerk einzugrenzen.

Aktuell geht es nur um Untersuchungen

In diesem Herbst will der Energieversorger in zwei weiteren Gebieten mit Voruntersuchungen beginnen – eines befindet sich vor den Toren von Lörrach, das zweite mit einer Fläche von 207 Quadratkilometern rund um Raum Lahr. Die Nordgrenze des Untersuchungsfelds verläuft entlang von Meißenheim und Friesenheim, die Ostgrenze entlang von Friesenheim nach Münchweier, die Südgrenze zwischen Münchweier und Rust und die Westgrenze entlang des Rheines zwischen Rust und Meißenheim.

Die Daten werden mittels neuer Auswertungen aus bereits erhobenen Messungen und neuen sogenannten Gravimetrie-Untersuchungen zusammengetragen. Dazu gehöre auch die Aero-Magnetik über Hubschrauber-Befliegung. Laub betonte, dass all diese Untersuchungen keine aktiven Eingriffe in den Untergrund beinhalteten.

Sollte die Aufsuchung ein positives Ergebnis erbringen und auch auf einen Antrag auf Bohrung und Nutzung der Erdwärme eine Genehmigung folgen, dann könnten über eine Erdwärmeanlage am geeignetsten Standort im Gebiet etwa 5000 bis 10 000 Menschen mit Wärme versorgt werden. Als Beispiel nannte Laub Riehen nahe Basel. Dort würden seit 1994 etwa 4000 Haushalte mit klimaneutraler, sicherer Wärmeenergie beliefert. Die Erdwärmeanlage befinde sich dort nahe einem Wohngebiet, die Brunnen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft eines Wasserschutzgebiets. Es würden dort auch keinerlei Beben, Abgase oder andere Emissionen festgestellt, sagte er auf Nachfrage aus dem Gremium, ob der Region nicht auch negative Erfahrungen wie in Staufen oder Straßburg drohten. Simon Laub: „Die Geothermieprojekte in Staufen oder Strasbourg hatten schwere Folgen, wir haben daraus gelernt“.

Mahlberger Gemeinderat zeigt sich skeptisch

Dass der Antrag auf Aufsuchung auch die Förderung von Lithium beinhalte, irritierte Gemeinderätin Ulrike Kesselring (BFMO). „Die Förderung kann schlimme Folgen für die Landwirtschaft haben“. Ein Antrag auf Förderung von Erdwärme sei in Baden-Württemberg nur in Kombination mit Lithium-Aufsuchung zu stellen. „Das ist formal immer ein Kombiantrag. Wir sind aber nur an Erdwärme interessiert“, erklärte Thomas Maurer. Maurer bestätigte auch eine Bemerkung von Bürgermeister Dietmar Benz, dass die Absicht von Badenova, im Feld „Lahr“ geothermische Untersuchungen anzustrengen, zugleich auch bedeute, dass der Oberrheingraben aus dem Suchlauf nach einem Endlager für Atommüll herausfalle. Benz: „Dort, wo Geothermie erlaubt wird, ist ein Endlager für Atommüll nicht mehr möglich. Das ist schon einmal eine erste gute Nachricht, die in dem Thema drinsteckt“.

Bis zu 1400 Meter tief

Bei der sogenannten Oberflächengeothermie wird die geothermische Energie nahe der Erdoberfläche – in einer Tiefe von 150 bis 400 Metern – entzogen. Warmes Wasser aus diesen Tiefen wird zur Energieversorgung von Einfamilienhäusern genutzt. Ab einer Tiefe von 400 Metern spreche man von Tiefengeothermie, so Laub vor dem Gemeinderat. Die geothermische Energie werde hier über Tiefbohrungen erschlossen. Tiefe Erdwärme sei besonders effizient, um größere Wohngebiete zu versorgen, weil dort höhere Temperaturen (um die 100 Grad Celsius) erwartet werden als im sogenannten Oberflächenbereich (bis 60 Grad Celsius). Im Untersuchungsgebiet würden Daten aus einer Tiefe von 1200 bis 1400 Meter gesammelt.