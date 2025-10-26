Energiewende in Calw: Mahnwache der Windkraftgegner

Am Samstag trafen sich die Gegner der Windräder im Lindenrain. Zu der Mahnwache kamen weniger als von den Organisatoren erhofft. Die Teilnehmer fühlen sich benachteiligt.
„Mensch und Umwelt bewahren – Stoppt den Windparkwahnsinn“ - unter diesem Motto trafen sich am Samstag am Lindenrain-Gelände in Stammheim Windkraftgegner. Die Kommunen Calw, Gechingen und Wildberg wollen dort den Windradbau ermöglichen. Deshalb haben sie mit der Firma Alterric einen Vertrag abgeschlossen. Das Unternehmen möchte in dem Wald zwischen Stammheim, Holzbronn, Gechingen und Gültlingen fünf bis acht Windräder bauen.