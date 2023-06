Die Energiewende macht auch vor der Stadt Balingen keinen Halt. Zwei Prozent der Regionsfläche sollen bis 2040 für die Gewinnung von erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen – so will es das Landesgesetz. Davon sollen nach den Vorgaben des Bundes 1,8 Prozent für Windenergie gesichert werden.

Als „machbar und realistisch“ bezeichnet Oberbürgermeister Dirk Abel diese Ziele bei einem öffentlichen Infoabend in der Ostdorfer Turnhalle. Zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner aus der Kernstadt, Ostdorf und den restlichen Stadtteilen waren gekommen, um sich über den aktuellen Stand der Windenergie in Balingen zu informieren. Doch zur konkreten Planung gab es noch nicht viel zu sagen, das wurde bereits zu Beginn des Abends klar.

Waldgebiet kommt in Frage für Energiegewinnung

Im Fokus des Abends stand der Stadtteil Ostdorf: Suchraumkarten haben ergeben, dass aufgrund der zahlreichen Einschränkungen, wo Windräder gebaut werden dürfen, nur wenige Gebiet in Frage kommen. Konkret im Blick ist ein Waldgebiet nördlich von Ostdorf, westlich der Landesstraße 365 und südlich der Bundesstraße 463.

Eine konkrete Planung, wann die Windkraftanlagen kommen werden und wohin, die gebe es noch nicht. Vielmehr gehe es darum, die Bürger „bei der Planung mitzunehmen“, sagte Bürgermeister Ermilio Verrengia. Von Energieunternehmen seien bereits zahlreiche Anfragen für dieses Gebiet bei der Stadt eingetroffen, betonte Verrengia. Konkret könnten in Ostdorf bis zu sieben Windräder gebaut werden, so die Vorstellungen.

Julia Moog, Matthias Frankenberg, Claus-Michael Redeker, Christian Beck und Yassin Cherid stehen den Fragen der Balinger Rede und Antwort. Foto: Meene

Julia Moog, vom Regierungspräsidium und für den Bereich Energiewende, Windenergie und Klimaschutz zuständig, machte die Dringlichkeit deutlich: Bisher werden in Deutschland rund 44 Prozent des Bruttostroms aus erneuerbaren Energien bezogen, bis 2030 soll sich dieser Wert verdoppeln. „Es ist Zeit, etwas zu tun“, stellt sie fest.

Sieben Jahre bis zurGenehmigung?

Von Seiten der Bürger traf diese Dringlichkeit nicht bei allen auf Verständnis: Als „zu ambitioniert“, bezeichnete ein Balinger diese Ziele. Schließlich dauere ein Genehmigungsverfahren für ein Windrad im Schnitt bis zu sieben Jahren. Dies könne heutzutage aber auch beschleunigt werden, klärte Moog auf: Sobald eine Fläche als Vorranggebiet für Windenergie ausgeschrieben sei, könnten die Verfahren beschleunigt werden. Im Zollernalbkreis gibt es bisher jedoch nur ein einziges Vorranggebiet, auf Gemarkung Burladingen.

Öffentlichkeit kannEinwand erheben

Matthias Frankenberg und Claus-Michael Redeker vom Landratsamt legten den Bürgern das Genehmigungsverfahren eines Windrades genauer dar: Bis ein Windrad schlussendlich gebaut wird, müsse erst einmal geprüft werden, ob keine anderen Rechte – wie etwa der Naturschutz – dem Vorhaben entgegenstehen. Auch habe die Öffentlichkeit die Möglichkeit, Einwendungen gegen einen Standort einzubringen.

Zahlreiche Balinger waren zum Infoabend in der Ostdorfer Turnhalle gekommen, um sich über die Windkraftpläne zu informieren. Foto: Meene

Die Infoveranstaltung lebte von einem regem Austausch der Referenten und den anwesenden Bürgern. Ein Ostdorfer regte beispielsweise an, dass die Windräder doch in eines der Industriegebiete gebaut werden können – um die Wälder unberührt zu lassen. Dies sei in der Realität aber meist nicht umsetzbar. Schließlich dürfen Windräder in Baden-Württemberg einen Mindestabstand von 700 Metern zu Wohngebieten nicht unterschreiten, hieß es.

Ausgleichsflächen fürWald-Rodungen

Auch aus Naturschutzgründen zweifelten einige Bürger an, ob der Ostdorfer Wald wirklich ein geeigneter Standort sei. Aus Sicht des Natur- und Artenschutzes stehe der Prüfung des Gebietes für Windenergie laut Yassin Cherid, vom Dialogforum für Energiewende und Naturschutz, nichts im Wege: Der Teil des Ostdorfer Waldes, der im Fokus steht, grenzt zwar an ein Vogelschutzgebiet an, sei aber nicht innerhalb eines Artenschutzgebietes. Zudem müsse jeder Eingriff in den Wald und jede Rodung an anderer Stelle im gleichen Maße ausgeglichen werden.

Mit im Publikum war auch der AfD-Landtagsabgeordnete Hans-Peter Hörner aus dem Zollernalbkreis, der immer wieder die Aussagen kommentierte und den Sinn einer CO₂-Reduzierung grundsätzlich anzweifelte. Nach der Veranstaltung verteilte die rechte Partei Flugblätter an den geparkten Autos. Ob diese einen positiven Effekt haben, ist fraglich – immerhin wurde der Politiker bereits im Saal lautstark ausgebuht.