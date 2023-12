1 Winfried Kretschmann (Grüne) will zwei Prozent der Fläche Baden-Württembergs für Windkraft und Photovoltaik nutzen. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Auch militärische Flächen sollen nach dem Willen von Baden-Württembergs Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, für die Gewinnung erneuerbarer Energie genutzt werden.









Link kopiert



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will Anlagen für erneuerbare Energien auch in militärischen Gebieten. „Wir brauchen mehr Flächen“, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.