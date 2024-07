Energiewende in Bad Liebenzell: Mehr Photovoltaik und weniger Stromausfälle

Energiewende in Bad Liebenzell

1 Immer mehr Energie kommt in Bad Liebenzell aus Photovoltaikanlagen. Foto: © tl6781 - stock.adobe.com

Neval Aras von der NetzeBW stellte im Gemeinderat von Bad Liebenzell Zahlen zum Strom- und Gasnetz vor. Die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch. Die Versorgungssicherheit ist trotzdem gegeben.









„Es tut sich etwas in der Energielandschaft“, meinte Neval Aras, Regionalmanager bei NetzeBW, als er jüngst im Gemeinderat von Bad Liebenzell vorstellig wurde. Er gab dort seinen Jahresbericht zum örtlichen Strom- und Gasnetz ab, das NetzeBW betreut. Laut ihm verbrauchte Bad Liebenzell in etwa 23 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr 2022. Das bringt Bad Liebenzell etwa 242 000 Euro an Konzessionseinnahmen pro Jahr.