Energiewende im Zollernalbkreis: Photovoltaik, Wind, Wärmepumpe – es kommt auf die Mischung an

Der Weg zur Klimaneutralität ist ein Marathon. Wo der Zollernalbkreis aktuell steht und wie Strom- und Wärmebedarf in Zukunft gedeckt werden sollen, erklärt die Energieagentur.

Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten haben das Interesse an erneuerbaren Energien in der Bevölkerung nochmals erhöht. Das berichtet Matthias Schlagenhauf, Geschäftsführer der Energieagentur Zollernalb. Die Energieagentur berät Privatpersonen, Firmen und Kommunen unabhängig und anbieterneutral, mit dem Ziel, die Energieversorgung im Zollernalbkreis in Zukunft aus regionalen, erneuerbaren Quellen zu decken.

Kürzlich hat die Energieagentur eine Themenwoche rund um Photovoltaik ausgerichtet. „Das Interesse war groß. Die Menschen sind im Thema drin“, schildert Matthias Schlagenhauf seine Eindrücke. Nicht erst seit die Preise für Heizöl infolge des Iran-Kriegs in die Höhe geschnellt seien, treten viele Zollernälbler mit der Bitte um eine Beratung an die Energieagentur heran. Durch die Ereignisse im Iran werde aber nochmals verdeutlicht: „Wir müssen weg von den fossilen Energieträgern, um mehr Unabhängigkeit und stabile Energiepreise zu sichern.“

Ziel ist es 2040 klimaneutral zu sein

Baden-Württemberg hat das sehr ambitionierte Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Im Energie- und Klimaschutzkonzept hat der Landkreis mit einem Kreistagsbeschluss aus dem Jahr 2024 einen Weg aufgezeigt, wie dies gelingen könnte. Bis dahin ist es im Zollernalbkreis noch ein weiter Weg, wie Matthias Schlagenhauf deutlich macht. Doch der Experte sagt auch: „Insbesondere im Bereich Photovoltaik, ob auf Frei- oder Dachflächen, ist in den vergangenen Jahren und aktuell ein starker Zubau zu verzeichnen.“ Insgesamt müsse die Ausbaugeschwindigkeit aber nochmals anziehen.

Sonnenreicher Zollernalbkreis

Für die Stromerzeugung setzt das Klimaschutzkonzept auf die Kombination von Photovoltaik und Windkraft, für die Wärmeversorgung auf das Dreigespann Wärmepumpe, Biomasse und Wärmenetze. Auch wenn Biomasse am gesamten Wärmesektor nur einen Beitrag von maximal neun Prozent leisten könne.

Unter dem Strich, auch das wird im Klimaschutzkonzept deutlich, wird der errechnete Wärmebedarf im Zollernalbkreis nicht von den erneuerbaren Potenzialen im Bereich Wärme zu decken sein. Weil der sonnenreiche Zollernalbkreis aber über enorme Potenziale im Bereich erneuerbare Energien im Stromsektor verfügt, müsse für die Wärmeversorgung im Kreis unter anderem auf Wärmepumpen gesetzt werden. Durch diese sogenannte Sektorenkopplung mit dem Strombereich wäre im Wärmebereich eine vollständige bilanzielle Deckung mit erneuerbaren Energien im Zollernalbkreis möglich, wie Matthias Schlagenhauf weiter ausführt.

Kombination ist wichtig

Doch was ist mit Gebäuden in dicht bebauten Innenstädten oder Gebieten mit einem hohen Wärmebedarf? Dort sei der Ausbau von Wärmenetzen, um Potenziale im Bereich Abwasserwärme, Abwärme der Industrie und Hackschnitzel nutzen zu können, wichtig. Mit dem Thema beschäftigen sich derzeit die Kommunen im Landkreis.

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Grundsätzlich betont der Geschäftsführer der Energieagentur: „Um weg von Öl und Gas zu kommen, müssen wir alle Formen erneuerbarer Energien in Betracht ziehen und nutzen.“ Um die Ausbaugeschwindigkeit im privaten Sektor zu beschleunigen, hat er eine Bitte an die Politik: mehr Konstanz in der Energiepolitik des Bundes. Bezüglich der Heiztechnik werden Eigentümerinnen und Eigentümer von den sich zu oft und kurzfristig ändernden Regelungen verunsichert.

Hohe Offenheit im Zollernalbkreis

Dennoch sagt Matthias Schlagenhauf: „Im Zollernalbkreis sehen wir eine hohe Offenheit gegenüber Technologien wie der Wärmepumpe, Wärmenetzen oder Biomasseheizungen (Stückholz, Hackschnitzel und Pellets).“ Er gibt auch den Hinweis, dass der Bund die Umrüstung auf erneuerbare Energien fördere. Dabei sei die Förderung der Wärmepumpen identisch hoch wie für zentrale Holzsysteme, Brennstoffzellen oder einen Anschluss an ein Wärmenetz. „Eine Bevorzugung in der Gesetzgebung oder Förderlandschaft gibt es nicht.“

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Und auch Investoren von Großbatteriespeichern sowie Windkraftanlagen sind nach Informationen der Energieagentur derzeit aktiv im Zollernalbkreis und richten Anfragen an die Kommunen. Ein aktuelles Beispiel, dessen Umsetzung schon vorangeschritten ist, sei der Solarpark Schömberg, der voraussichtlich 2027 mit einem Batteriespeicher gekoppelt wird. Dass Investoren in Photovoltaik-Freiflächenanlagen Batteriespeicher und Windkraft investieren, sei zudem ein Zeichen, dass die Anlagen wirtschaftlich zu betreiben sind.

Netz muss ausgebaut werden

Eine Hürde ist zudem das Stromnetz: Durch eine Überproduktion an Erneuerbaren sei jedoch derzeit nur an circa sieben Prozent der Stunden eines Jahres der Strompreis an der Börse negativ oder kostenfrei. Im Rest des Jahres senken die erneuerbaren Energien die Stromkosten maßgeblich. „Natürlich müssen wir die sieben Prozent durch Speichermöglichkeiten, Flexibilisierung und den Ausbau der Stromnetze in Angriff nehmen, was eine große Herausforderung ist.“

Klar ist: Der Weg zur Klimaneutralität wird für den Zollernalbkreis ein Marathon, aktuell sind – symbolisch gesprochen – erst wenige Kilometer absolviert.