Energiewende im Zollernalbkreis: Photovoltaik, Wind, Wärmepumpe – es kommt auf die Mischung an

Der Weg zur Klimaneutralität ist ein Marathon. Wo der Zollernalbkreis aktuell steht und wie Strom- und Wärmebedarf in Zukunft gedeckt werden sollen, erklärt die Energieagentur.
Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten haben das Interesse an erneuerbaren Energien in der Bevölkerung nochmals erhöht. Das berichtet Matthias Schlagenhauf, Geschäftsführer der Energieagentur Zollernalb. Die Energieagentur berät Privatpersonen, Firmen und Kommunen unabhängig und anbieterneutral, mit dem Ziel, die Energieversorgung im Zollernalbkreis in Zukunft aus regionalen, erneuerbaren Quellen zu decken.