Energiewende im Wiesental: Behörden blockieren Energiewende

Juristen der Behörden sind Bremser bei der Umsetzung der Energiewende. Diese Botschaft richteten Gunther Braun und Michael Engesser an die Landesenergieministerin Thekla Walker.
Anlass für das Gespräch war die für alle Seiten erfolgreiche Umsetzung des Solarparks in Fröhnd. Diese Anlage, die im ersten Betriebsjahr weit mehr Strom erzeugt hat als erwartet, war Anlass für das Gespräch mit der Ministerin aus Stuttgart, an dem auch zahlreiche Vertreter des Runden Tisches Klima aus Lörrach teilnahmen. Wetterbedingt fand die Konferenz bei EWS und nicht vor Ort in Fröhnd statt.