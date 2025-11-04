Energiewende im Oberen Bregtal: Kritischer Blick auf den Windkraftausbau

Die Auswirkungen des Ausbaus der Windenergie stand im Mittelpunkt eines Vortrags von Nico Goldscheider, zu dem die Bürgerinitiative Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal eingeladen hatte.
Der Ausbau der Windenergie im Schwarzwald sorge weiterhin für kontroverse Diskussionen, wobei es viele wichtige Informationen gebe, die der Öffentlichkeit leider vorenthalten würden, schreibt die Bürgerinitiative (BI) Gegenwind 2.0 Oberes Bregtal in einer Mitteilung. Dies sei der Ansatz der BI Gegenwind 2.0, um mit entsprechenden Veranstaltungen Aufklärung anzubieten.