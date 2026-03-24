Energiewende im Kleinen Wiesental: Die Vorsitzende nimmt Abschied

1 Der Vorstand verabschiedete sich von seiner scheidenden Vorsitzenden Patricia Fromm (sitzend, Mitte). Foto: zVg/Erneuerbare Enerigen Kleines Wiesental Die Mitgliederversammlung des Vereins „Erneuerbare Energien Kleines Wiesental“ verabschiedet die Vorsitzende Patricia Fromm.







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Bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Erneuerbare Energien Kleines Wiesental“ wurde die Vorsitzende, Patricia Fromm (sitzend, Mitte), verabschiedet, heißt es in einer Mitteilung Sechs Jahre lang hat sie die Geschicke des Vereins geprägt, interessante Infoveranstaltungen zum Thema „Erneuerbare Energien und Klimawandel“ durchgeführt und Exkursionen organisiert – zuletzt zur Freiflächen-Photovoltaik-Anlage Fröhnd und zur Klima-Arena Sinsheim. Die Vorstandskollegen dankten der engagierten Vorsitzenden, mit der auch inoffizielle Treffen, wie Lagerfeuer oder Weihnachtsmarkt, viel Spaß gemacht hätten.