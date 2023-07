Polizist leicht verletzt In der dritten Nacht in Folge brennen in Straßburg Autos

An drei aufeinanderfolgen Tagen ist es in Straßburg zu Gewaltausbrüchen gekommen: In der Nacht auf Sonntag brannten in der elsässischen Hauptstadt 16 Fahrzeuge und rund dreißig Mülltonnen. Ein Polizist wurde laut Medienberichten leicht verletzt.