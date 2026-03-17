Nach welchen Regeln sollen künftig Wind- und Solaranlagen ans Stromnetz angeschlossen werden? Einem bestimmten Vorschlag aus dem Energieministerium kann Amprion-Chef Müller viel abgewinnen.
Düsseldorf/Dortmund - Grünstrom-Erzeuger sollen sich nach Ansicht des Übertragungsnetzbetreibers Amprion künftig an den Kosten für den Stromnetzausbau beteiligen. Amprion-Chef Christoph Müller sprach sich am Montagabend bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf für die Einführung eines Baukostenzuschusses aus, der etwa beim Anschluss von neuen Wind- und Solaranlagen fällig wird.