Energiewende: Aiwanger wird zum Kronzeugen der Grünen

Plädiert für Windkraft im Staatswald: Hubert Aiwanger Foto: Ralf Münch Einst waren sie eher Gegenspieler bei der Energiewende. Nun postet die grüne Stuttgarter Umweltministerin Walker wiederholt Videos ihres bayerischen Kollegen Aiwanger.







In der Energiepolitik waren Thekla Walker (Grüne) und Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nicht gerade beste Freunde. Während die Stuttgarter Umweltministerin für den Ausbau der Erneuerbaren kämpfte, stand ihr Münchner Kollege eher auf der Bremse. Nun aber scheinen die beiden ungleichen Politiker ein Herz und eine Seele. Auf dem Kurznachrichtendienst „X“ postet Walkers Ressort regelmäßig Kurzvideos von Aiwanger-Auftritten. Mal schwärmt er darin über die Vorzüge von Windrädern im Staatswald; die Rotoren seien mitnichten so störend wie manche meinten. Mal lobt er Solaranlagen auf Weideflächen als „große Chance für die Landwirtschaft“; zugleich winke ein „Riesenertrag“ fürs Stromnetz.