Energieversorgung: Was auf dem Energiecampus in Wyhlen alles entsteht

Das Wyhlener Kraftwerkareal befindet sich im Wandel zum Energiecampus. Dort soll die Energiewelt von morgen sichtbar werden. Unter anderem ist ein Besucherzentrum geplant.
Der Energieversorger Naturenergie, der das Flusswasserkraftwerk in Wyhlen betreibt, dreht am Standort das große Rad. So soll nicht nur das Innenleben des eigentlichen, zwischen 1908 und 1912 erbauten Kraftwerks modernisiert, sondern der Standort insgesamt aufgewertet werden. Naturenergie schafft sich auf diese nicht nur weitere wirtschaftliche Standbeine, sondern will auch einen Beitrag zur Energiewende leisten, wie das Unternehmen stets betont. Um dies zu erreichen, wandelt der Kraftwerkstandort sich sukzessive zum „Energiecampus Wyhlen“.