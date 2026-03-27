Energieversorgung: Was auf dem Energiecampus in Wyhlen alles entsteht

Das Wyhlener Kraftwerkareal befindet sich im Wandel zum Energiecampus. Dort soll die Energiewelt von morgen sichtbar werden. Unter anderem ist ein Besucherzentrum geplant.

Der Energieversorger Naturenergie, der das Flusswasserkraftwerk in Wyhlen betreibt, dreht am Standort das große Rad. So soll nicht nur das Innenleben des eigentlichen, zwischen 1908 und 1912 erbauten Kraftwerks modernisiert, sondern der Standort insgesamt aufgewertet werden. Naturenergie schafft sich auf diese nicht nur weitere wirtschaftliche Standbeine, sondern will auch einen Beitrag zur Energiewende leisten, wie das Unternehmen stets betont. Um dies zu erreichen, wandelt der Kraftwerkstandort sich sukzessive zum „Energiecampus Wyhlen“.

Neue „P2G“-Anlage geht dieses Jahr in Betrieb Ein erster Schritt in diese Richtung war der Bau einer Wasserstofferzeugungsanlage („Power-to-Gas“, „P2G“) mit einer elektrischen Leistung von einem Megawatt. Aktuell entsteht direkt daneben eine zweite Anlage mit der fünffachen Leistung – und dennoch ist sie baulich kleiner. Diese soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen, wie Manuel Schöb, bei Naturenergie Projektleiter Standortentwicklung Wyhlen, im Gemeinderat erklärte.

Er hatte eine Präsentation dabei, in der die laufende Transformation des Kraftwerkgeländes in Wyhlen dargestellt wurde.

Für 2,5 Millionen Euro wurde eine neue Werkszufahrt zum Kraftwerksgelände gebaut. Foto: Tim Nagengast

Schöb zufolge gehören zu diesem Prozess nicht nur neue Segmente, sondern auch eine Aufwertung des bestehenden Flusskraftwerks. Denn darin drehen sich noch immer einige über 100 Jahre alte Francis-Turbinen. Deren Unterhalt sei vergleichsweise teuer, sagte Schöb. Zudem gebe es heutzutage effizientere Turbinen, weswegen die alten ersetzt werden sollen. „Eine der alten Turbinen werden wir dann aber sicher ausstellen“, kündigte Schöb an.

Die Energiezukunft der Region mitgestalten

„Wir wollen in Wyhlen die Energiewelt von morgen sichtbar machen“, sagte er und deutete dabei nicht nur auf die beiden „P2G“-Anlagen. Primäres Ziel sei die Schaffung eines Erlebnisortes für die Energiezukunft in der Praxis. „Wir wollen einen Standort schaffen, an dem Kommunen, politische Entscheidungsträger und Kunden konkret erleben können, wie sie die Energiezukunft umsetzen können und wie nachhaltige Energieversorgung in der Praxis funktioniert“, hielt Schöb fest.

In einem neuen Betriebs- und Besuchergebäude, für das noch dieses Jahr der Bauantrag gestellt werden soll, sollen ganz unterschiedliche Plattformen geschaffen werden für alle, „die die Energiezukunft der Region mitgestalten wollen“. Auch zum Gesamtkontext passende Veranstaltungen können darin stattfinden. Für diesen Neubau wird aktuell die alte Schreinerei abgerissen.

Die im Bau befindliche Wasserstofferzeugungsanlage hat die fünffache Kapazität der bereits bestehenden. Foto: Tim Nagengast

Teil des Campusgedankens ist ferner die Schaffung einer neuen Werkszufahrt, um die Anwohner der Siedlung zu entlasten. Dazu hat der Energieversorger für 2,5 Millionen Euro unter anderem ein Brückenbauwerk errichtet. Dennoch rollt der aktuelle Baustellenverkehr noch immer durch die Siedlung aufs Kraftwerkareal. Schöb zufolge ist dies ganz bewusst so, damit das derzeit zum Einsatz kommende schwere Gerät nicht die neue, aufwendig erbaute Zufahrt samt Rampe und Brücke beschädigt.

Neue Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom

In Betrieb gegangen sind auch einige PV-Anlagen, unter anderem auf dem Kraftwerkdach und an der gemauerten schrägen Böschung. Die neue Heizzentrale läuft ebenfalls seit einigen Monaten. Nicht rütteln will Naturenergie übrigens an der sogenannten Liegewiese. Diese gehört zwar dem Energieversorger, ist jedoch öffentlich zugänglich und wird gerne von Spaziergängern und „Sünnelern“ genutzt.

Die neu eingeführte Parkplatzbewirtschaftung und die klare Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen hätten sich bewährt, resümierte Manuel Schöb.

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Im Gemeinderat gab es für Schöbs Präsentation sowie die aktuellen und geplanten Projekte des Energieversorgers ausnahmslos Lob. Bürgermeister Tobias Benz fand es nicht nicht nur „toll, dass Naturenergie hier investiert“ und sprach von einem „Leuchtturmprojekt“, sondern zeigte sich auch überzeugt: „Das wird eine tolle Strahlkraft haben.“