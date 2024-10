Am Dienstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, bemerkten Mitarbeiter der Trossinger Stadtwerke einen Stromausfall. Nach Rücksprache mit dem vorgelagerten Netzbetreiber und der Leitwarte wurde eine Störung bestätigt und laut Pressemitteilung eine erste räumliche Eingrenzung vorgenommen.

Betroffen waren nach Angaben der Stadtwerke die folgenden Bereiche: Industriestraße, Carl-Benz-Straße, Robert-Bosch-Straße, Eglishalde, Andreas-Koch-Straße, Im Sandbruch, sowie Teile von Schura. Seitens der Stadtwerke machte man eine mögliche Ursache im Bereich Im Sandbruch aus. Hier hatte ein Leistungsschalter ausgelöst, was einen Spannungsanstieg im nachgelagerten Netz zur Folge hatte und dazu führte, dass nachgelagerte Stationen auslösten und die benannten Bereiche stromlos waren.

Die Fehlersuche

„Umgehend wurden Maßnahmen ergriffen, den betroffenen Leistungsschalter außer Betrieb zu nehmen“, heißt es seitens der Stadtwerke. Dank der Investitionen in ein Ringnetz sei die Versorgung sukzessive wiederhergestellt werden. Aktuell erfolgt die Versorgung ohne die Station, in der der Leistungsschalter ausgelöst hatte. Die Sicherheitsvorkehrungen und das sukzessive Zuschalten der nachgelagerten Anlagen waren um 9.52 Uhr abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt waren wieder alle Bereiche uneingeschränkt am Netz. Der ausgelöste Leistungsschalter wird ersetzt.

„Keine Auffälligkeiten“

Der Geschäftsführer der Stadtwerke, Karsten Kühn, teilt mit: „Es kommt immer wieder vor, dass in Anlagen, trotz turnusmäßiger Wartungen, technische Defekte, beispielsweise durch Materialermüdung, auftreten. Die Stadtwerke Trossingen wirken dem mit Instandhaltungsplanung und Anlagenerneuerung entgegen. Die Entscheidung, welche Anlagenteile und Schalteinrichtungen als Nächstes getauscht werden, wird auf Grundlage des Anlagenzustands nach technischer Bewertung getroffen. Für die betroffene Station waren in jüngster Vergangenheit keine Auffälligkeiten bekannt. Altersbedingt war der Ersatz der betroffenen Anlagenteile für das Jahr 2025 vorgesehen.“ Ferner teilen die Stadtwerke mit, dass der Austausch des Schalters nun vorgezogen wird.