Das Investitionsvolumen der Firma Naturenergie Netze ist nach Unternehmensangaben seit 2028 kontinuierlich gestiegen.
Eine leistungsfähige und zuverlässige Energieversorgung ist eine zentrale Voraussetzung für die kommunale Daseinsvorsorge und die langfristige Entwicklung von Städten und Gemeinden. Die Firma Naturenergie Netze (ehemals ED Netze) investiert deshalb weiterhin konsequent und auf hohem Niveau in den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze und schafft damit die Grundlage für eine sichere Energiezukunft in der Region, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.