Energieversorgung: Naturenergie Netze investiert 85 Millionen Euro für den Netzausbau

Das Investitionsvolumen der Firma Naturenergie Netze ist nach Unternehmensangaben seit 2028 kontinuierlich gestiegen.

Eine leistungsfähige und zuverlässige Energieversorgung ist eine zentrale Voraussetzung für die kommunale Daseinsvorsorge und die langfristige Entwicklung von Städten und Gemeinden. Die Firma Naturenergie Netze (ehemals ED Netze) investiert deshalb weiterhin konsequent und auf hohem Niveau in den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze und schafft damit die Grundlage für eine sichere Energiezukunft in der Region, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Langfristiger Ansatz Im Jahr 2025 habe das Investitionsvolumen bei 85 Millionen Euro und damit erneut deutlich über dem Niveau früherer Jahre gelegen. Seit 2018 seien die Bruttoinvestitionen kontinuierlich gestiegen.

Nach einem deutlichen Anstieg der Investitionen in den vergangenen Jahren plant Naturenergie Netze nach eigenen Angaben auch für die kommenden Jahre Bruttoinvestitionen auf hohem Niveau: Ab 2024 liegen diese stabil über 80 Millionen Euro pro Jahr und steigen bis 2028 planmäßig auf rund 90 Millionen Euro an, wie das Unternehmen mitteilt.

Versorgungssicherheit schaffen

„Unsere Investitionen sind kein kurzfristiges Programm, sondern ein langfristiges Bekenntnis zur kommunalen Infrastruktur“, wird Daniel Obermeier, technischer Geschäftsführer, in der Mitteilung zitiert. „Damit stärken wir die Versorgungssicherheit vor Ort und schaffen die Grundlage dafür, dass Städte und Gemeinden sich auch künftig verlässlich entwickeln können.“

Erneuerung und Ausbau

Die Investitionen fließen vor allem in die Erneuerung und den Ausbau der Stromverteilnetze, in moderne Umspann- und Trafostationen sowie in die Anpassung der Netze an neue Anforderungen. Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Energien, neue Wohn- und Gewerbegebiete sowie Elektromobilität und Wärmepumpen erfordern leistungsfähige Stromnetze auf kommunaler Ebene.

Anforderungen steigen

„Die Anforderungen an die Stromnetze steigen spürbar“, erläutert Andrea Rahn, Leiterin Ortsnetzbau bei Naturenergie Netze.

„Deshalb investieren wir gezielt in deren Ausbau und Erneuerung. Wir planen vorausschauend und mit Blick auf die langfristigen Bedarfe in den Kommunen. Unsere finanzielle Stabilität ermöglicht es uns, auch weiterhin auf hohem Niveau zu investieren und unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern“, lässt Andrea Rahn weiter wissen.

Mit Gemeinde abgestimmt

Die Investitionen erfolgen langfristig geplant und in Abstimmung mit den Kommunen. Ziel sei es, die Versorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und die kommunale Entwicklung zu unterstützen.