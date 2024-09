1 Kämmerin Melanie Hägele (oben links), Kommunalberater Jens Schwarz von Netze BW (oben rechts), Bürgermeister Stefan Hammer (unten links ) und Daniel Jundt, Leiter Konzessionsverfahren von Netze BW (unten rechts) Foto: Stadt Dornhan

Vöhringen und Netze BW setzen ihre Partnerschaft fort. Der bisherige Konzessionsinhaber betreibt auch weiterhin das Stromnetz in Vöhringen. Der neue Konzessionsvertrag ist 20 Jahre lang gültig. Dabei hat man auch das Laden von E-Autos im Blick.









Das Stromnetz in der Gemeinde Vöhringen betreibt auch in Zukunft die Netze BW GmbH. So hatte es der Gemeinderat bereits am 13. Mai einstimmig beschlossen.