Das Nahwärmenetz in Stetten wird erweitert. Regional erzeugte erneuerbare Energie gibt es für Haushalte im Kleebühl und in Stetten Nord.
Die „Bioenergie Schwochow“ will ihr vorhandenes Nahwärmenetz erweitern auf die Wohngebiete Kleebühl und Stetten Nord. Um die Bevölkerung zu informieren, hatten die Verantwortlichen, die Brüder Jürgen und Rainer Schwochow, zu einer Informationsveranstaltung in die Alemannenhalle eingeladen. Mit dabei war der Energieberater Robert Schmon, der über Details der gesetzlichen Vorgaben, Förderungen und den hydraulischen Abgleich informierte.