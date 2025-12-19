Energieversorgung in Lörrach: Stromkonzession weiter in der Schwebe

Die Vergabe der Konzession für das Lörracher Stromnetz bleibt eine Hängepartie. Die energiepolitisch und finanziell wichtige Entscheidung wurde abermals vertagt.

Bereits seit sieben Jahren versucht die Stadt Lörrach, den Betrieb des Lörracher Stromnetzes neu zu vergeben und dabei in die eigenen Hände zu nehmen. Nun hätte eigentlich am Donnerstagabend eine Entscheidung fallen sollen, doch mit knapper Mehrheit stimmte der Gemeinderat für einen Vertagungsantrag von Stadtrat Bernhard Escher (CDU). Dieser hatte kritisiert, es würden noch Informationen zur Finanzierung der millionenschweren Netz-Sanierung fehlen. „Das ist Demokratie, dann müssen wir uns halt noch etwas länger mit diesem Thema befassen“, kommentierte Oberbürgermeister Jörg Lutz die abermalige Verschiebung der lange vorbereiteten und eigentlich seit Jahren überfälligen Entscheidung.

Es geht um den Betrieb des Lörracher Stromnetzes Die Frage, wer das Lörracher Stromnetz betreiben darf, ist wegen ihrer mehrfachen Bedeutung hinter den Kulissen seit Jahren Gegenstand von formal komplizierten Verfahren und vor allem heftig umstritten. Zum einen geht es um wirtschaftliche Aspekte. EU-weit vorgeschrieben ist, dass der Betrieb eines örtlichen Netzes strikt vom Beliefern der Kunden mit Strom zu trennen ist. Alle Anbieter sollen freien Zugang zu den Verbrauchern erhalten, die Netzbetreiber müssen dafür gegen eine Gebühr die Leitungen zur Verfügung stellen. Weil der Handel mit Strom angesichts der stark schwankenden Energiepreise ein unsicheres Geschäft geworden ist, sind die Versorger beziehungsweise deren auf den Netzbetrieb spezialisierten Tochtergesellschaften darauf bedacht, Netze in ihre Hand zu bekommen oder zu halten. Denn die Einnahmen daraus fließen stabiler als jene aus dem Stromverkauf. Das ist der Hintergrund, warum sich die Netzgesellschaften von Badenova und Naturenergie einen intensiven Wettkampf um das Lörracher Netz liefern.

Unsere Empfehlung für Sie Thema Energie Kampf ums Lörracher Stromnetz Seit Jahren schon tobt ein Streit um Lörracher Stromkonzession. Allein in diesem Jahr muss die Stadt nahezu 300 000 Euro für Rechtsbeistand und Beratung aufwenden.

Ein weitere Aspekt ist das Interesse der Stadt Lörrach, mit dem Betrieb des eigenen Stromnetzes zugleich auch energiepolitische Hebel in die Hand zu bekommen. So hat es jedenfalls der seinerzeitige Bürgermeister Michael Wilke beim Start des Unterfangens 2017 dargestellt. Neben solchen oft auch ökologisch untermauerten Gründen stehen handfeste wirtschaftliche Interessen: Die Stadt möchte jene Gewinne, die ein privatwirtschaftlicher Betreiber mit dem Lörracher Stromnetz erwirtschaften könnte, lieber selbst einfahren.

Wer bei der Vergabe im Rennen ist

Weil die Stadt Lörrach allein weder technisch noch finanziell in der Lage wäre, ein Stromnetz zunächst zu kaufen und es dann zu betreiben, wurde im ersten Schritt ein strategischer Partner gesucht. Nach einem längeren, rechtlich von Naturenergie bis zur letzten Instanz angefochtenem Verfahren, kam die Netztochter von Badenova zum Zug. 2021 gründeten dann die Stadt Lörrach über ihre Stadtwerke sowie die Badenova-Netztochter ein neues Unternehmen, die Stadtnetze Lörrach GmbH. Dieses Unternehmen, das zu einem Drittel der Stadt gehört, hat sich sogleich um die Konzession für das Netz beworben hat.

Obwohl von allen Seiten Stillschweigen gewahrt wird, scheint doch klar zu sein, dass die Stadtnetze GmbH bei der Konzessionsvergabe die Nase vorn hat.

Naturenergie, der derzeitige Inhaber der Lörracher Netzkonzession, hat jedenfalls nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie allein aus Gründen der eigenen Unternehmensstrategie jede Entscheidung gegen sich juristisch durch alle Instanzen anfechten werde. Ein Punkt, auf den die juristische Strategie von Naturenergie immer wieder abzielt, ist die Nähe der Stadt Lörrach zu Badenova.

Tatsächlich besitzt Lörrach einen 4,1-Prozent-Anteil an der Badenova AG, der jährlich etwa zwei Millionen Euro an Dividende in die Kassen der Stadtwerke spült.

Mit diesem Geld finanziert die Stadt Lörrach zu einem großen Teil die Bäder, den Stadtbus und das Burghof-Gebäude – ein Sachverhalt, der nicht zuletzt die wirtschaftliche Bedeutung des Energiegeschäfts für die städtischen Finanzen und für Angebote der Stadt verdeutlicht.