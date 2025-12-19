Energieversorgung in Lörrach: Stromkonzession weiter in der Schwebe

Die Vergabe der Konzession für das Lörracher Stromnetz bleibt eine Hängepartie. Die energiepolitisch und finanziell wichtige Entscheidung wurde abermals vertagt.
Bereits seit sieben Jahren versucht die Stadt Lörrach, den Betrieb des Lörracher Stromnetzes neu zu vergeben und dabei in die eigenen Hände zu nehmen. Nun hätte eigentlich am Donnerstagabend eine Entscheidung fallen sollen, doch mit knapper Mehrheit stimmte der Gemeinderat für einen Vertagungsantrag von Stadtrat Bernhard Escher (CDU). Dieser hatte kritisiert, es würden noch Informationen zur Finanzierung der millionenschweren Netz-Sanierung fehlen. „Das ist Demokratie, dann müssen wir uns halt noch etwas länger mit diesem Thema befassen“, kommentierte Oberbürgermeister Jörg Lutz die abermalige Verschiebung der lange vorbereiteten und eigentlich seit Jahren überfälligen Entscheidung.