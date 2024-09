Energieversorgung in Kälberbronn: Auch das neue Stromnetz ist startklar

Energieversorgung in Kälberbronn

1 Blick ins Heizhaus in Kälberbronn: vor dem Holzvergaser-Motor Volker Gauß (links), der für dessen Wartung zuständig ist, und Ortsvorsteher Andreas Ziefle Foto: Stadler

Kälberbronn nimmt die Energieversorgung immer weiter in eigene Hände. Mehr als die Hälfte der Haushalte sind mittlerweile an das Nahwärmenetz angeschlossen – auch die Gastronomie im Dorf. Zudem gibt es ein neues Stromnetz – jetzt unter der Erde.









Link kopiert



Mit rund 30 an das Nahwärmenetz angeschlossenen Gebäuden ist mehr als die Hälfte der Haushalte in Kälberbronn inzwischen mit Wärmeenergie aus eigener Hand versorgt. Die Häuser in der Straße „Am Wiesenrain“ wurden fast zu 100 Prozent angeschlossen, und auch das Rathaus wird künftig mit Nahwärme beheizt, wie Ortsvorsteher Andreas Ziefle berichtet.