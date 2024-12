Energieversorgung in Horb: Wasserkraftwerk soll zeitnah wieder Strom produzieren

1 Das Wasserkraftwerk auf der Inselspitze am Horber Neckar musste aufwendig repariert werden. Foto: Daniel Begemann

Seit rund fünf Woche steht das Wasserkraftwerk auf der Horber Inselspitze still. Die Stadt erklärt jetzt, warum sich die Instandsetzung verzögert hat und was die Operation im Herzen des Kraftwerks kostet.









Die Luke, die in das Krafthaus des Wasserkraftwerks auf der Horber Inselspitze führt, ist geöffnet. Eine Treppe führt hinab in das unterirdisch gelegene Herz der Anlage. Wenn das Werk in Betrieb ist, gibt dort unten eine Rohrturbine die Kraft des Wassers an einen Generator weiter, der wiederum aus dem Wasser des Neckars Strom produziert. Seit fünf Wochen stehen Turbine und Generator jedoch schon still.