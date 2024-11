Energieversorgung in Horb: Wasserkraftwerk produziert seit Wochen keinen Strom mehr

Energieversorgung in Horb

1 Das Wasserkraftwerk auf der Horber Inselspitze am Neckar ist defekt. Foto: Daniel Begemann

Einen ungewöhnlichen Anblick bietet derzeit die digitale Anzeige am Inselkraftwerk in Horb: Wo sonst die aktuelle Leistung und der Tagesertrag abzulesen sind, stehen die Werte auf Null. Die Stadt erklärt jetzt auf Nachfrage, was mit dem Inselkraftwerk los ist.









12.714,9 Megawattstunden (MWh) hat das Inselkraftwerk produziert, seitdem es am 13. April 2011 auf der Inselspitze am Horber Neckar in Betrieb gegangen ist. 6459,1 Tonnen CO₂ hat die Stadt durch diese Leistung schon eingespart. Doch seit gut zwei Wochen produziert das Wasserkraftwerk überhaupt keinen Strom mehr.