Der Zweckverband Gasfernversorgung Baar stellte den Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 vor.

Nach dem Rekordjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 2,75 Millionen Euro, wurde 2023 ein Gewinn von 1,085 Millionen Euro erzielt. „2022 war ein außergewöhnliches Jahr, indem wir durch einen Handelsüberschuss ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielen konnten. In Jahr 2023 sind wir wieder auf dem Kurs der vergangenen Jahre. Wir können ein sehr gutes Ergebnis festhalten“, so ZVB-Geschäftsführer Gregor Gülpen.

Der ZVB hat sehr treue Kunden, was sich an nahezu unveränderten Absatzmengen im Jahr 2023 zeigt. Gülpen: „Wir haben in den letzten turbulenten Jahren gezeigt, dass wir als ZVB für Verlässlich- und Zuverlässigkeit stehen und das wird von unseren Kunden honoriert und durch ihre Treue zum ZVB belohnt.“ Für diese Verlässlichkeit steht die langfristige Beschaffungsstrategie des ZVB an den Energiemärkten – davon profitieren die Kunden.

Langfristige Strategie

„Durch unsere langfristige Beschaffungsstrategie konnten wir die Preise für unsere Kunden zu Zeiten extrem gestiegener Energiepreise 2022 auf einem sehr moderaten Niveau halten. 2023 sind die Preise an den Energiemärkten nun wieder deutlich gefallen, dies möchten wir nun auch an unsere Kunden weitergeben und senken zum 1. Oktober 2024 in den Laufzeitverträgen die Preise um rund 1,90 Cent netto je Kilowattstunde“, so Gülpen. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von rund 20 000 Kilowattstunden bedeutet dies eine Ersparnis von rund 450 Euro brutto.