Die EU ist erneut unter Druck. Können LNG-Projekte in Afrika aus der Erdgas-Krise helfen? Das Potenzial ist Experten zufolge enorm - doch es gibt auch Risiken.
Kapstadt - Europa kämpft erneut mit einem Engpass in Sachen Energieversorgung. Über die vergangenen Jahre haben EU-Mitgliedstaaten intensiv daran gearbeitet, sich von russischem Gas unabhängig zu machen. Viele haben auf Lieferungen aus den USA und Katar gesetzt. Jetzt zeigen neue geopolitische Spannungen, dass Europa nach wie vor anfällig für Lieferengpässe ist.