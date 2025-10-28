Energieversorger in Rottweil: Steigende Stromkosten, überlastetes Netz – das beschäftigt die ENRW

Die Belastung der Stromnetze, die Finanzierung des Netzausbaus und die Rolle von Wasserstoff in der Energieversorgung wurden im Gespräch mit Daniel Karrais thematisiert.
„Sinkende Netzentgelte bedeuten sinkende Einnahmen für die Versorger und damit weniger Geld für den dringend notwendigen Netzausbau“, erklärt ENRW-Geschäftsführer Stefan Kempf. Neue Anlagen und zusätzliche private Photovoltaik-Installationen erforderten massive Investitionen in die Ortsnetze, die teilweise überlastet seien. Ein Neubau brauche heute deutlich mehr Strom als noch vor zehn Jahren.