1 Jan Vogt übernimmt ab 1. April die Leitung bei Oest. Foto: Jan Vogt

Jan Vogt übernimmt als zweiter Geschäftsführer der Oest Holding die Leitung des Finanzbereichs. Er soll künftig dabei mithelfen, damit das Unternehmen mit Sitz in Freudenstadt durch neue Zukäufe weiter wächst.









Jan Vogt wird ab 1. April als zweiter Geschäftsführer in die Oest-Gruppe eintreten und die Funktion des Chief Financial Officer (CFO) und Head of M&A übernehmen. Darüber berichtet das Unternehmen, das seinen Sitz in Freudenstadt hat, in einer Pressemitteilung.