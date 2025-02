Energietechnik: Siemens Energy startet mit Gewinn trotz Windkraft-Problemen

1 Siemens Energy ist solide in sein Geschäftsjahr gestartet. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Obwohl die Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa weiter Geld kosten, ist der Konzern solide ins Geschäftsjahr gestartet. Nominell ist der Gewinn abgestürzt - doch das ist kein Grund zur Sorge.









München - Siemens Energy ist solide in sein Geschäftsjahr gestartet. In seinem ersten Quartal machte der Energietechnikkonzern 252 Millionen Euro Gewinn, wie er mitteilte. Die schwarzen Zahlen gelangen trotz weiterhin hoher, wenn auch etwas geschrumpfter operativer Verluste bei der Windkrafttochter Gamesa, weil die Geschäfte in den drei anderen Sparten gut liefen. Diese Werte hatte Energy allerdings bereits Ende Januar mitgeteilt, ebenso den Anstieg des Umsatzes auf 8,9 Milliarden Euro.