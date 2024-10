Energiespeicherbrand in Rottweil: „Das sind Atemgifte, die da entstehen“

Energiespeicherbrand in Rottweil

1 Stadtbrandmeister Frank Müller war beim ersten Brand eines größeren Energiespeichers im Kreis Rottweil als leitender Kommandant dabei und berichtet, was es beim Einsatz alles zu beachten gab. Foto: Cornelius Rück

Es gibt immer mehr private Photovoltaik-Anlagen, E-Autos werden immer beliebter. Doch was, wenn ein solcher Akku mal brennt? Stadtbrandmeister Frank Müller erklärt im Interview die Herausforderungen bei Energiespeicherbränden.









Es war eine „Premiere“ der besonderen Art für die Feuerwehr: Vor einigen Wochen brannte der erste Energiespeicher einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) im Kreis. Bis spät in die Nacht waren 65 Feuerwehrkräfte und 14 Fahrzeuge bei diesem besonderen Einsatz in der Breslauer Straße damit beschäftigt den Speicher zuerst zu löschen und dann herunterzukühlen, was eine enorme Rauchentwicklung im Gebäude und der Umgebung zu Folge hatte. Und dieser ist alles andere als harmlos.