Energiesparzwang in Villingen-Schwenningen Bauherren müssen hohen Sparstandard erfüllen

Mit dem Zwang haderte so mancher Stadtrat

Dabei war das Thema längst nicht nur ein Streitthema zwischen ganz links und ganz rechts dieser einen Tischreihe. An der Sinnhaftigkeit einer energiesparenden Bauweise zwar zweifelte öffentlich niemand, mit dem Zwang jedoch haderte so mancher Stadtrat. Allen voran natürlich die Freidemokraten – für die Fraktionssprecher Frank Bonath sprach. Mit so einer Auflage "vertreiben wir Familien, die hier bauen würden", prophezeite er. Die Mehrkosten für einen entsprechenden Hausbau seien nicht zu vernachlässigen. Und außerdem: Alle wollten Bürokratie abbauen – mit so einem Erlass aber baue man sie stattdessen kräftig auf. "Wir lehnen diesen Zwang ab", so Bonath, es müsse Bürgern freigelassen werden, wie sie wohnen wollen – obgleich seine Fraktion natürlich bei städtischen Bauten Entscheidungen für eine entsprechende Bauweise gerne mittrage. Wenn stimme, was der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Andreas Flöß, sage – nämlich, dass die Förderungen für das KfW-40-Bauen immens seien dank eines entsprechenden maximal 120.000 Euro hohen Darlehens mit 24.000 Euro Tilgungsvorschuss, "quasi geschenkt" – dann baue doch sicherlich jeder gerne nach diesem Standard, auch zwanglos.

Von einem Zwang mochte die Grünen-Stadträtin Ulrike Salat ohnehin nicht sprechen. Man könne doch stattdessen von einer "zukunftsweisenden Vorgabe" reden (Rothweiler, AfD: "Da verkackeiert man sich ja selber!").

Der ebenfalls offensichtlich grüne Jugendgemeinderatsvertreter Jonathan Kühner dürfte innerlich frohlockt haben, als er das Abstimmungsergebnis am Ende betrachtete: Wenn "wir als Jugendliche zwar nicht selbst über unsere eigene Zukunft entscheiden dürfen", so Kühner, dann liege ihm doch ein Appell am Herzen: "Überdenken Sie Ihre Entscheidung und entscheiden Sie zukunftsweisend" – viele Stadträte ließen sich das nicht zweimal sagen: Insgesamt waren 22 dafür, zwölf dagegen und fünf enthielten sich ihrer Stimme zur Auflage, womit in VS künftig nach dem KfW-40-Standard gebaut werden muss.