Energiesparmaßnahmen in VS

1 Die Schwenninger Helios-Arena unter der Federführung der Kunsteisbahn VS ist als einzige Sportstätte von den städtischen Energiesparmaßnahmen ausgeschlossen. Foto: Eich

Kein Warmwasser und nur 17 Grad in den Hallen: Der Sportverbandsvorstand findet die städtischen Energiesparmaßnahmen "mehr als peinlich." Auch in den höheren Liegen müssen die Spieler und ihre Gegner kalt duschen – nur die Schwenninger Eishockeyspieler sind ausgenommen.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Die Sportler in Villingen-Schwenningen müssen sich im Dezember auf kalte Duschen einstellen, so viel steht fest. Mit den vorübergehenden Maßnahmen zum Energiesparen hat der Gemeinderat unter anderem die Außerbetriebnahme der Warmwasserbereitung in den städtischen Sportanlagen beschlossen. Betroffen sind alle 27 Sporthallen sowie 15 Sportplatzanlagen der Stadt. Einzige Ausnahme: In der Helios-Arena in Schwenningen kann weiter Warmwasser genutzt werden.