2 Blick von der Oberstadtstraße auf die Schlosskirche. Sie unter anderem bleibt in den nächsten Monaten des nachts unbeleuchtet. Foto: Dick

Wer sich fragt, weshalb Donnerstagnacht Haigerlocher Kirchen und Denkmäler ungewohnt dunkel geblieben sind, ahnt richtig: Um Energie zu sparen, setzt die Stadt seit 1. September die Energiesparverordnung der Regierung um. Die Verordnung ist ein Muss – und ein Freifahrtschein für Kriminelle?















Haigerloch - Hans-Martin Schluck, Leiter des Haupt- und Bauamts in Haigerloch, gibt bekannt, dass die Lichter ausgehen, um Energie zu sparen: Betroffen sind auch Schlosskirche und Römerturm in Haigerloch sowie die Kirchen in Weildorf und Stetten. "Ausgenommen sind Sicherheits- und Notbeleuchtungen." Er betont, dass die Maßnahmen alle Gebäude in allen Stadtteile betreffen, die an das Stromnetz der Stadt angeschlossen sind. Dies seien erste Maßnahmen, die ohne Aufwand schnell ergriffen werden können, sagt Schluck weiter.

Leuchtwerbung nur zwischen 16 und 22 Uhr

Doch "Die Verordnung der Bundesregierung ist umfangreich, auch um Beleuchtungszeiten geht es da etwa, oder es gibt den die Hinweis, Außentüren nicht dauerhaft offen zu halten. Leuchtreklame muss zwischen 22 und 16 Uhr abgeschaltet werden", sagt Schluck. Kurz gesagt: Werbetafeln dürfen nur zwischen 16 und 22 Uhr leuchten oder beleuchtet werden.

Stadtlaternen gegen um 00.30 Uhr aus

Die Haigerlocher Stadtlaternen werden üblicherweise um 00.30 Uhr ausgeschaltet. Auch deren Beleuchtungszeiten kommen auf den Prüfstand, kündigt Schluck an. Allerdings liegt deren Brenndauer im Ermessen der Stadt Haigerloch.

Kriminalität findet vermehrt im Dunklen statt

Das Energiesparen ist das eine, das Sicherheitsgefühl das andere. Trotz aller Bemühungen, weniger Strom zu verbrauchen: Wie wird es auf Dauer um die öffentliche Sicherheit bestellt sein? Wird es vermehrt zu Kriminalität kommen? Kriminalität findet ja gern im Dunklen statt. Selbst wenn Haigerloch mit "nur" 224 angezeigten Straftaten im Jahr 2021 kein hervorstechender Hotspot ist. Was ist also mit dem Sicherheitsgefühl der Bürger? Wird es mehr Polizeipräsenz geben?

Polizei ist Landessache

Die Frage danach kann das Polizeipräsidium Reutlingen nicht beantworten. Dort verweist man auf des Innenministerium in Stuttgart: "Polizei ist Landessache", sagt Christian Wörner, Polizeipressesprecher in Reutlingen.

"Angsträume" sind bekannt

Das Innenministerium wiederum, vertreten durch Pressesprecher Renato Gigliotti, lässt auf Anfrage folgendes verlauten: "Mehr Polizeistreifen wird es wegen der Energiesparmaßnahmen nicht geben, aber: Die Polizei im Land hat einen ganz konkreten Fahrplan für ihre Streifen." Sogenannten Angsträume, also Orte und Plätze, an denen sich Bürger unsicher fühlen oder die für Kriminalität bekannt sind, seien im Fokus der Beamten und würden ohnehin genau unter die Lupe genommen.

Suchen Kontakt mit Kommunen und Bürgern

"Dabei suchen wir auch den Kontakt mit den Kommunen und Bürgern, wenn solche Angsträume (neu) entstehen", sagt Gigliotti weiter.

Insgesamt könnten sich die Menschen im Land sicher fühlen: "Baden-Württemberg verfügt über eine qualitativ hochwertige Polizei, und das Land gehört zudem zu den sichersten Bundesländern in Deutschland", beruhigt der Pressesprecher.

Die Energiesparmaßnahmen dauern laut Verordnung zunächst bis 28. Februar des kommenden Jahres. Hauptamtsleiter Schluck: "Die Stadtverwaltung wird wieder informieren, sofern eine Änderung in der Beleuchtung notwendig sein wird."