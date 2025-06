Energiepreise: Keine Senkung der Stromsteuer - Handwerksverband übt Kritik

Doch keine Entlastung? Die Bundesregierung stellt im Koalitionsvertrag eine Absenkung der Stromsteuer in Aussicht. Die kommt nun wohl doch nicht - zum Entsetzen eines Handwerksverbands.

Berlin - Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zeigt sich enttäuscht von der ausbleibenden Absenkung der Stromsteuer. "Die Ankündigung der Bundesregierung, die geplante Senkung der Stromsteuer für alle Handwerksbetriebe doch nicht umzusetzen, ist ein Schlag ins Kontor für den Mittelstand", kritisierte ZDH-Präsident Jörg Dittrich.

Die Betriebe hätten sich auf das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag verlassen. "Die Entscheidung, diese Entlastung nun nicht wie geplant umzusetzen, stellt eine erhebliche Belastung besonders für energieintensive Handwerksbetriebe dar", so Dittrich.

Wirtschaftsministerin Reiche: Koalitionsvertrag trifft auf Wirklichkeit

Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag angekündigt, die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken. In dem von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Dienstag vorgestellten Haushaltsentwurf ist die Steuerentlastung nun nicht mehr vorgesehen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte beim Tag der Industrie in Berlin, hier treffe Koalitionsvertrag auf finanzielle Möglichkeit und Wirklichkeit.