Der Staat hat bei Rentnern und Rentnerinnen nachgebessert: Auch sie erhalten die Energiepauschale von 300 Euro. Das Geld kommt Anfang Dezember ohne Antrag.















Lange war es als Ärgernis bezeichnet worden, dass die Energiepreispauschale von 300 Euro nicht auch an Rentner und Rentnerinnen ging. Da hat die Bundesregierung Anfang September nachgebessert – auch sie werden künftig Nutznießer der Einmalzahlung sein. „Die Energiepreispauschale erhalten alle Personen mit Wohnsitz im Inland, die am 1. September 2022 einen Anspruch auf eine Alters-, Erwerbsminderungs- oder Witwen- beziehungsweise Witwerrente der gesetzlichen Rentenversicherung hatten“, teilt die Rentenversicherung in Baden-Württemberg mit.

Bekannte Bankverbindung wird genutzt

Eine Antragstellung sei nicht erforderlich. Die Energiepreispauschale werde Anfang Dezember automatisch als Einmalzahlung durch den Renten Service der Deutschen Post AG ausbezahlt. Je nach Zuständigkeit zahlen auch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn See und die Landwirtschaftliche Alterskasse den Betrag aus. Eine Bankverbindung wird nicht angefordert und muss nicht mitgeteilt werden, die Rentenversicherung nutzt das bekannte Konto.

Pauschale muss versteuert werden

Die Energiepreispauschale ist allerdings steuerpflichtig. Es werden auf den Betrag aber keine Sozialabgaben erhoben. Auf einkommensabhängige Sozialleistungen – zum Beispiel Wohngeld – wird die Energiepauschale nicht angerechnet. Die Rentenversicherung weist auf ein Bürgertelefon hin, das das Bundesarbeitsministerium bei weiteren Fragen zu Renten und Energiepreispauschale eingerichtet hat: Es ist von Montag bis Donnerstag unter der Telefonnummer 030-221911001 erreichbar.