Baustellen in St. Georgen Diese drei Straßen werden 2025 saniert

Die Fertigstellung des Marktplatzes samt Tiefgarage und der Beginn der Rathaussanierung sind die Großprojekte im Jahr 2025 in St. Georgen. Doch auch in die Infrastruktur soll in Form von drei Straßensanierungen investiert werden. Das kommt auf Anwohner zu.