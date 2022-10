1 Beim Lehrschwimmbecken soll es möglichst wenig Einschränkungen geben. Foto: Fuchs

Die Energiekrise hält weiter an. Städte und Gemeinden sind zum Energiesparen aufgerufen, so auch Oberndorf. Aber was kann man reduzieren? Worauf vielleicht sogar verzichten? Und wo ist Sparen nicht sinnvoll?















Oberndorf - Die Stadt Oberndorf deckt aktuell rund 67 Prozent des Wärmebedarfs ihrer öffentlichen Gebäude mit Gas. Jährlich verbrauche man auf diese Weise rund 3,9 Millionen Kilowattstunden Gas, teilte die Verwaltung im Technischen Ausschuss mit.

Die Regierung hat bundesweit das Ziel der Energieeinsparung von 20 Prozent ausgegeben, um den Eintritt einer Notfallsituation zu vermeiden. Klar sei, dass sich vieles ändern werde, sagte Bürgermeister Hermann Acker. Bei den geplanten Einsparmaßnahmen, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgingen, handle es sich überwiegend um Komforteinschränkungen, die angesichts der Umstände aus Verwaltungssicht vertretbar schienen.

Außerbetriebnahme des Lehrschwimmbeckens diskutiert

Rege diskutiert wurde eine mögliche Außerbetriebnahme des Lehrschwimmbeckens (LSB) in der Karl-Wider-Schule. Alternativ könne man die Beckenwassertemperatur von 32 auf 24 bis 26 Grad absenken, so der Vorschlag. Der Kernstadtbeirat hatte sich dafür ausgesprochen, sie lediglich auf 28 Grad abzusenken.

Ruth Hunds (SPD) hatte bei den Nachbargemeinden Epfendorf, Bösingen und Dornhan nachgefragt. Dort seien die Lehrschwimmbecken weiter geöffnet bei einer Wassertemperatur von 28 Grad. "Das ist auch sinnvoll. Wir sind froh über die Möglichkeit, dass die Kinder hier schwimmen lernen können", betonte sie. Das Becken sei rund um die Uhr belegt, meinte sie auf Wolfgang Hausers (CDU) Frage zur Auslastung.

Acker: Ausreichend Möglichkeiten, in Oberndorf schwimmen zu lernen

Bürgermeister Acker verwies mit Blick auf das Freibad darauf, dass man ausreichende Möglichkeiten habe, um in Oberndorf schwimmen zu lernen. Das LSB sei aber auch vor dem Hintergrund der derzeit geschlossenen Gymnasiumsturnhallen eine wichtige Ausweichmöglichkeit für den Sportunterricht. Tenor war, das LSB geöffnet zu lassen und die Temperatur auf 28 Grad abzusenken.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Straßenbeleuchtung. Auf Nachfrage von Jens Glatthaar (FWV) erklärte Schenk, rund 30 Prozent der Straßenlaternen seien auf LED umgerüstet worden. Dass man noch nicht weiter sei, habe unter anderem damit zu tun, dass seine Stelle als Klimaschutzmanager so lange vakant gewesen sei.

Sollen Vereine Trainingsabende zusammenfassen?

Hauser merkte an, dass im Oberndorfer Stadion fast täglich das Flutlicht brenne, auch lange vor und nach dem Trainingsbetrieb. Vielleicht sollten die Vereine Trainingsabende zusammenfassen, so sein Vorschlag. "Jeder muss seinen Beitrag leisten." Acker erwiderte, dass man auf die Eigenverantwortung der Vereine vertrauen müsse.

Bezüglich der geplanten Schließung des Rathauses zwischen den Jahren mit einer Absenkung des Heizbetriebs sagte der Bürgermeister, im Rathaus habe es Diskussionen wegen des "Pflicht-Urlaubs" gegeben, in der Industrie sei ein solcher schon lange gang und gäbe.

Werden mobile Luftreinigungsgeräte abgeschaltet?

Ruth Hunds sprach die geplante Abschaltung von mobilen Luftreinigungsgeräten in lüftbaren Räumen an. Die habe man ja extra wegen Corona angeschafft. Wenn man sie nun ausgeschaltet lasse, stattdessen dauernd die Fenster aufreiße und dadurch einen höheren Wärmeverbrauch habe, dann beiße sich die Katze in den Schwanz. Bürgermeister Acker erklärte, dass der Einsatz der Lüftungsgeräte natürlich vom Pandemiegeschehen abhängig gemacht werden müsse.

Glatthaar hinterfragte den Plan, gerade jetzt die Brennstofflager mit Erdöl, Pellets und Hackschnitzeln aufzufüllen. Stadtbauamtsleiter Michael Lübke rechnet mit einer Brennstoffknappheit im Winter: "Und sollten wir dann auffüllen wollen, können wir nicht."

Diskussion geht sicherlich weiter

Es werde sicher nicht das letzte Mal sein, dass man über Einsparungen diskutiere, kündigte Acker an. In der Sitzungsvorlage hieß es passend dazu: "Die über die Jahrzehnte gewachsenen Ansprüche der Gesellschaft werden auch angesichts des Klimawandels in nächster Zeit auf die Probe zu stellen sein."