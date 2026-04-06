Energiekrise: Südkorea verhandelt über alternative Rohölrouten

1 Südkoreas Präsident Lee Jae Myung steht seit Beginn des Iran-Kriegs vor großen Herausforderungen. Die ostasiatische Volkswirtschaft ist stark von Energielieferungen aus Nahost abhängig. (Archivbild) Foto: Jintak Han/ZUMA Press Wire/dpa Südkoreas Volkswirtschaft ist stark von Rohöllieferungen über die Straße von Hormus abhängig. Nun möchte man alternative Transportwege sichern - unter anderem über das Rote Meer.







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Seoul - Südkoreas Regierung hat angesichts der weitgehend blockierten Straße von Hormus ihre diplomatischen Anstrengungen zur Sicherung alternativer Ölrouten verstärkt. So werde man unter anderem Sondergesandte nach Saudi-Arabien, Oman und Algerien schicken, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Zur Sicherung alternativer Transportwege sollen zudem fünf Öltanker unter koreanischer Flagge ins Rote Meer an die saudi-arabische Hafenstadt Yanbu verlegt werden. Saudi-Arabien kann sein Öl über Pipelines vom Persischen Golf nach Yanbu transportieren und dort verschiffen.