Rottweils Kirchengemeinden haben eine Vielzahl an Kirchen und Gemeindehäusern zu unterhalten und zu heizen. Derzeit beraten die Gremien, wie man den Winter heiztechnisch gestalten könnte. Eine Entscheidung fällt frühestens Ende Oktober.















Rottweil - "Viele Fragen sind derzeit noch offen", betonen der katholische Stadtpfarrer Timo Weber und Gabriele Waldbaur, geschäftsführende Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde auf Nachfrage.

Mit Blick auf Kirchengebäude haben es die Protestanten ein wenig einfacher, denn sie haben lediglich die Predigerkirche, über die entschieden werden muss. Dennoch will das Konzept gut durchdacht sein, so Gabriele Waldbaur, die informiert, dass über eine "Winterkirche" nachgedacht werde. Will heißen, dass man lediglich das Johannitergemeindehaus für Gottesdienste, andere Treffpunkte und Veranstaltungen nutze und beheize, die Predigerkirche und die weiteren Gemeindehäuser nicht, oder aber nur minimalst beheizt werden.

Mit Ressourcen haushalten

"Wir überlegen, wo wir Heizkosten sparen können, ohne dass es unter Umständen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt, und ohne, dass das Gemeindeleben leidet. Bereits in den vergangenen Jahren wurde, wenn auch hauptsächlich aus Umweltgründen, stark darauf geachtet mit allen Energien und Ressourcen sparsam umzugehen", betont Kirchenpflegerin Vera Poldafit. Verantwortungsbewusst heizen und Strom sparen seien daher keine Fremdworte für die evangelische Kirchengemeinde.

Über sämtliche Maßnahmen werde der Kirchengemeinderat in seiner Oktober-Sitzung beraten, lassen Waldbaur und Poldafit wissen.

Keine Vorgabe von oben

Eine Vorgabe "von oben", vom Oberkirchenrat der Landeskirche, gebe es nicht, allenfalls Empfehlungen und Ideen. Und diese würden sich weitestgehend mit den Vorgaben der Regierung decken.

"Die Temperaturen in den Büros werden wie in allen öffentlichen Gebäuden auf 19 Grad begrenzt. Treppenhäuser werden, wie bereits in der Vergangenheit, soweit wie möglich weniger stark beheizt, so dass sich bei entsprechendem Lüften kein Schimmel bildet. In den Kindergärten und Krippen wird es besser geheizte und weniger gut geheizte Räume geben. Zum Beispiel die Sanitärräume in den Krippen, in welchen die Kinder gewickelt, aber auch schon einmal geduscht werden, können wir schwerlich bei 19 Grad oder kälter belassen", informiert Vera Poldafit.

In der Predigerkirche werde aktuell geprüft, wie es sich mit der Orgel und dem Denkmalschutz verhalte, denn Schäden an Kunst und Orgel dürften natürlich nicht entstehen.

Katholiken rücken zusammen

Auch bei Stadtpfarrer Timo Weber von der katholischen Kirchengemeinde steht das Thema auf der Tagesordnung und werde in den nächsten Wochen durch die einzelnen Kirchengemeinderatsgremien der Seelsorgeeinheit gehen. Denn letztlich würden die einzelnen Gremien die Entscheidungen treffen. Aber auch in der katholischen Kirchengemeinde gebe es Ideen, enger zusammenzurücken. Wie dies genau aussehen könne, das werde noch geprüft.

Mit Münster und Kapellenkirche habe man gleich zwei sehr große Kirchengebäude in der Innenstadt, die beheizt werden müssten. Ob das Ausweichen in die kleinere Kapellenkirche eine Lösung sein kann, ist offen, "vor allem mit Blick auf die Weihnachtsgottesdienste", merkt Timo Weber an. Vom Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg habe es einen Brief gegeben, wie man Energie sparen solle. "Konkrete Vorschriften gibt es da aber nicht, sondern wir müssen hier in den Gemeinden abwägen, was der beste Weg ist", so Pfarrer Weber. Und hier seinen die Gremien schon fleißig am Überlegen.