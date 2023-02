1 Im Freizeitbad Stegermatt in Offenburg steht die sogenannte Revision an. Ab dem 27. Februar bis zum 3. März ist das Bad geschlossen, die Becken werden gründlich gereinigt und die technischen Anlagen werden gewartet. Foto: Stadt Offenburg

In der Einrichtung steht vom 27. Februar bis 3. März die Revision an – eine Rundum-Reinigung sowie Wartung der technischen Anlagen. Ab Samstag, 4. März, kann wieder geplanscht werden, dann aber zu einem deutlich höheren Eintrittspreis.









Die Energiekosten im Freizeitbad Stegermatt schlagen in diesem Jahr mit voraussichtlich 1,8 Millionen Euro zu Buche, teilt die Stadt Offenburg mit. Im vergangenen Jahr waren es nur rund 700 000 Euro gewesen. Die Stadtverwaltung rechnet mit einem Defizit im laufenden Jahr von rund 3,2 Millionen Euro – wenn die Tarife bleiben, wie sie sind. Das mache ab 1. März eine Gebührenerhöhung notwendig, erläutert die Stadt.

Tageskarte kostet künftig 9,50 Euro

So soll die Tageskarte für Erwachsene anstatt 7,50 Euro künftig 9,50 Euro kosten (ermäßigt sechs Euro). Eineinhalb Stunden Aufenthalt im Bad kosten dann 5,50 Euro (bisher 4,30 Euro), drei Stunden 7,50 Euro (bisher 5,90 Euro). Für die Familienkarte müssen anstatt 19,50 Euro nun 24,50 Euro, für die Jahreskarte 470 Euro (bisher 375 Euro) gezahlt werden. Der Preis einer Tageskarte für die Saunalandschaft steigt von 22 auf 25 Euro. Durch die Erhöhungen sollen Mehrerlöse von 433 000 Euro erzielt werden.

„Während andere Bäder in Baden-Württemberg wegen Energiesparmaßnahmen einen saftigen Energiezuschlag pro Person verlangen, Öffnungszeiten reduzieren oder die Bäder komplett schließen, haben wir uns im Aufsichtsrat viele Gedanken gemacht und verschiedene Szenarien durchgespielt. Wichtig war uns stets, den Badbetrieb aufrecht zu erhalten“, betont Badchef Tim-Niklas Hockenjos.

Durch die Erhöhung sieht er Einkommensschwache nicht benachteiligt. Dafür sorge der Familien-, Senioren- und Sozialpass und der daran gekoppelte Gutschein im Wert von 60 Euro mit einem Eigenanteil von 15 Euro – 45 Euro übernehme die Stadt. Das gelte allerdings nur für Offenburger Bürger.

Becken werden gereinigt, Technik gewartet

Zunächst steht nun ohnehin die Revision an: Beschäftigt sind in der kommenden Woche nicht nur die drei Techniker und die restlichen Mitarbeiter des Freizeitbads Stegermatt. Auch die Technischen Betriebe Offenburg sind für die anfallenden Elektro- und Sanitärarbeiten sowie externe Firmen unter anderem für die Wartung des Kassensystems und der technischen Anlagen wie Lüftung und Pumpen im Einsatz, teilt die Stadt mit.

„Grund für die Entscheidung direkt nach den Fasnachtsferien zu schließen, ist der geringste Besucherandrang vom gesamten Jahr in dieser Zeit“, informiert Hockenjos. Zunächst stehe eine Grundreinigung aller Becken an. Hierfür werde das Wasser eines Beckens abgelassen, Böden, Wände und Überlaufbecken gereinigt und dann aus Wasser- und Energie-Sparmaßnahmen das Wasser des Nachbarbeckens wieder eingeleitet. „Wir sparen damit nicht nur das Wasser, sondern auch dessen Beheizung“, erklärt Hockenjos.

Das Sport- und Sprungbecken messen derzeit circa 26 Grad, Erlebnis-, Lehrschwimm- und Kursbecken circa 33 Grad, ist der Mitteilung der Stadt zu entnehmen. Des Weiteren stehen Reparaturarbeiten in den Duschräumen, Wartungsarbeiten an Drehkreuzen, den Brandmeldeanlagen und der gesamten Technik im Keller an