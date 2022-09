1 Rund eine Milliarde Drehteile verkauft die Wolfacher Firma Carl Leipold im Jahr. Nun zwingen die explodierenden Energiepreise das Unternehmen mit einem weiteren Standort in Deutschland und einer eigenständigen Firma in den USA in die Knie. Foto: Firma Leipold

Die Wolfacher Firma Carl Leipold hat beim Amtsgericht Offenburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Die Lage des Unternehmens sei schwierig, aber keineswegs aussichtslos, betonen die Verantwortlichen.















Wolfach. "Wir haben gemerkt, dass die Gefahr besteht, dass wir zahlungsunfähig werden und nicht mehr unter Eigenverantwortung handeln können. Um dem vorzubeugen, haben wir uns zu diesem für alle Beteiligten natürlich sehr schweren Schritt entschieden", erklärt Pascal Schiefer, der seit 2012 geschäftsführender Gesellschafter bei dem Drehteilhersteller ist.

Die Firma war im 1919 von Carl Leipold als kleiner Handwerksbetrieb gegründet worden und wird von Schiefer nun in vierter Generationen in Familienhand geführt.

Antrag wurde beim Amtsgericht Offenburg eingereicht

Die beiden Geschäftsführer Schiefer und Thomas Fees haben am Mittwoch beim zuständigen Amtsgericht in Offenburg den Antrag eingereicht. Die Insolvenz in Eigenverwaltung sei nicht mit einem Konkurs zu vergleichen, die Firma sei nicht bankrott, ihr stehe eher eine "Restrukturierung mit Schutzschirm" bevor, so Schiefer. Das Unternehmen sei noch liquide, aber: "Ich kann nicht mehr alle Rechnungen bezahlen und muss die Verträge mit den Kunden anpassen. Die Richterin, der ich Lösungen vorschlagen musste, hat es verglichen mit einem Schiff, das noch genügend Fahrt hat, um steuerbar zu bleiben."

Betrieb soll zunächst normal weitergehen

Der Betrieb gehe nun erst einmal normal weiter, die Wahrscheinlichkeit für eine komplette Schließung der Firma liege bei Null, verspricht Schiefer. Die 240 Mitarbeiter im Stammwerk in Wolfach sowie die 70 Mitarbeiter am Standort in Dransfeld (Landkreis Göttingen) sollen alle bleiben, das sei eines der wichtigsten Ziele. Es seien keine Kündigungen geplant, aktuell gebe es keinen Grund, an den Arbeitsplätzen zu zweifeln. Die Wolfacher Firma ist auch Eigentümerin eines eigenständigen Werks der Leipold Inc. in Windsor im amerikanischen Connecticut. Dieser Standort sei nicht von den Änderungen betroffen.

Für die kommenden drei Monate wird nun die Agentur für Arbeit die Löhne der Mitarbeiter bezahlen und die Firma bekommt Insolvenzgeld sowie einen Sachverwalter vom Gericht zur Seite gestellt, der zwar nicht selbst entscheiden darf, aber die Geschäftsführung überwacht. "Die Geschäftsführung trifft weiter alle Entscheidungen und unterschreibt die Verträge, aber der Sachverwalter steht uns beratend zur Seite und zwei Freiburger Fachanwälte werden uns beraten und die Vereinbarungen mit den Banken und Versicherungen überprüfen", erläutert Schiefer.

Einige Kunden halten an alten Verträgen fest

In diese prekäre Lage gebracht hätten das Unternehmen vor allem jene Kunden, die trotz der explodierenden Energiekosten durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf ihren alten Verträgen und damit günstigen Preisen beharrt hätten. "Deswegen produzieren wir aktuell etwas für mehr Geld, als wir durch den Verkauf der Teile wiederbekommen", erklärt Schiefer. Dank des Antrags habe die Firma nun die Möglichkeit, mit Kunden die Verträge anzupassen und neue Preise festzulegen oder den Vertrag zu kündigen, ohne hohe Strafen dafür zahlen zu müssen.

"Die Preise für Energie sind um den Faktor zehn gestiegen, und auch das Material und damit die Herstellungskosten sind deutlich teurer geworden. Das konnte nur teilweise und zeitversetzt an die Kunden weitergegeben werden. All das hat uns als Unternehmen in eine kritische Situation gebracht, für die wir nichts konnten, aber aus der wir mithilfe dieses Antrags selbst hinauskommen und uns wieder zukunftsfähig aufstellen möchten", so Schiefer weiter. Das solle mit Neuverhandlungen der Verträge und einer Überprüfung des Portfolios geschehen.

Auswirkungen des Ukraine-Kriegs viel schlimmer als Corona

Im Gegensatz zur Corona-Krise, in der die Auswirkungen noch relativ berechenbar gewesen seien, könne man nun wegen des Krieges gar keine Prognosen stellen, was auch bei den Branchenkollegen zu sehr viel Unsicherheit führe. "Corona war noch ein Witz gegen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs", sagt der 48-Jährige. Für ihn und vor allem auch seinen Vater Karl-Heinz Schiefer, der von 1982 bis 2012 Vorsitzender der Leipold-Geschäftsleitung war und noch im Beirat aktiv ist, sei der Gang zum Amtsgericht ein schwerer Schritt gewesen.

"Der Preis für die Rettung des Unternehmens ist sehr hoch", so Schiefer. Die Unternehmerfamilie verliert mit dem Antrag ihre firmeninternen Einlagen und damit all das Geld, das sie über Jahre hinweg in die Firma gesteckt hat. "Am Ende aber sind wir für unsere Mitarbeiter verantwortlich und wollen das Unternehmen wieder zukunftsfähig machen. Schiefer ist überzeugt: "Das war der notwendige und richtige Schritt dafür."

Über die Firma

Die Firma Carl Leipold ist im Jahr 1919 gegründet worden und ist seit 1927 in der Schiltacher Straße in Wolfach beheimatet. Die wichtigsten Branchen für die Herstellung der individuellen Metalldrehteile sind laut Geschäftsführer Pascal Schiefer die Mobilität mit Bauteilen für E-Ladesäulen, E-Bikes oder Züge. Auch Teile für Sensoren in der Industrietechnik seien ein wichtiges Standbein.