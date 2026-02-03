Energiekonzern unter Druck: EnBW will bewährten Geschäftsbereich verkaufen

Treue Kunden, gute Wachstumschancen – trotzdem will die EnBW das Contracting-Geschäft abstoßen. Plant der unter Druck geratene Konzern weitere Verkäufe?
Beim landeseigenen Energiekonzern EnBW mehren sich die Anzeichen für eine angespannte wirtschaftliche Lage. Gerade erst hat das Unternehmen den Ausstieg aus zwei großen Windkraft-Projekten in Großbritannien verkündet, der zu einer Abschreibung von 1,2 Milliarden Euro führte. Darüber wird an diesem Mittwoch im Landtag auf Antrag der AfD-Fraktion debattiert. Nun wird bekannt, dass sich die EnBW von Unternehmensteilen trennen will – und einen bestimmten Verkauf bereits konkret vorbereitet: Für den Contracting-Bereich, der Komplett-Lösungen für Industrie, Immobilienwirtschaft und Kommunen liefert, wird derzeit ein Käufer gesucht. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte ein Sprecher des Unternehmens.