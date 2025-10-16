Energiekarawane in Schopfheim: Wie Energie und Geld sparen?

Nach ihrem Auftakt Ende September tourt die Karawane im Auftrag der Stadt Schopfheim und der beiden Ortsverwaltungen noch bis 14. November. Viele Interessierte waren zu den Veranstaltungen in die Stadthalle Schopfheim und die Angenbachtalhalle in Häg-Ehrsberg gekommen, um zu erfahren was sich hinter dem Begriff „Energiekarawane“ verbirgt und was sie bei der kostenlosen Energieberatung erwartet, teilt die Stadtverwaltung Schopfheim mit. Zudem standen die beiden Energieberater Benjamin Knapp und Jürgen Dilger für ein erstes Kennenlernen zur Verfügung.

Künftig können Fragen wie „Wie viel Energie verbraucht mein Haus? Wie kann ich Geld und Energie sparen?“ nun direkt daheim geklärt werden, denn die Energiekarawane bietet die Möglichkeit, sich einen zertifizierten Energieberater direkt ins Haus zu holen, heißt es in der Mitteilung.

Dabei können auch Fragen zu Schwachstellen des Hauses gestellt und mögliche Modernisierungsmaßnahmen erörtert werden. Außerdem informieren die Energieberater über Fördermöglichkeiten bei einer Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Die Beratung ist anbieter- und produktneutral und, als eine Leistung des Bürgervereins klimaneutrale Stadt Schopfheim und der Gemeinde Häg-Ehrsberg, kostenfrei. Die Energiekarawane wird vom EWS-Klimaschutzfonds gefördert.

Zur Terminvereinbarung mit den Energieberatern, vom Bürgerverein klimaneutrale Stadt in Kooperation mit der Gemeinde Häg-Ehrsberg und der Energieagentur Südwest beauftragt, steht interessierten Hauseigentümern eine Online-Terminvergabe unter www.fesa.de/schopfheim zur Verfügung. Dabei können auch Wunschthemen für das Beratungsgespräch genannt werden.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Terminvergabe unter Tel. 07621/161 61 70.