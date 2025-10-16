Energiekarawane in Schopfheim: Wie Energie und Geld sparen?

Die Energiekarawane ist in Schopfheim und Häg-Ehrsberg unterwegs.
Nach ihrem Auftakt Ende September tourt die Karawane im Auftrag der Stadt Schopfheim und der beiden Ortsverwaltungen noch bis 14. November. Viele Interessierte waren zu den Veranstaltungen in die Stadthalle Schopfheim und die Angenbachtalhalle in Häg-Ehrsberg gekommen, um zu erfahren was sich hinter dem Begriff „Energiekarawane“ verbirgt und was sie bei der kostenlosen Energieberatung erwartet, teilt die Stadtverwaltung Schopfheim mit. Zudem standen die beiden Energieberater Benjamin Knapp und Jürgen Dilger für ein erstes Kennenlernen zur Verfügung.