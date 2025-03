Vertagt wurden in der jüngsten Sitzung die Beschlüsse zum Abschluss der drei dafür notwendigen Verträge – Konsortialvertrag, Gesellschaftervertrag und Dienstleistungsvertrag – weil für einen Teil der Gemeinderäte noch zu viele Detailfragen ungeklärt sind.

Zweck der Energiegesellschaft

Das Prinzip der Energiegesellschaft (EG) besteht darin, dass mit der Produktion und dem Vertrieb von lokalem Strom, den die EnCW als Partner der Gesellschaft abnimmt und an Althengstetter Kunden vermarktet, Einnahmen generiert werden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Damit finanziert die EG sowohl die Investitionen zur Erzeugung von regenerativem Strom mit Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Dach- und Freiflächen wie auch andere kommunale Aufgaben, denen die Gemeinde nachkommen muss. Der Vertrieb umfasst laut Vorlage auch das profitable Gasgeschäft.

Nach den Worten von EnCW-Geschäftsführer Horst Graef, der in der Sitzung sehr ausführlich zur EG referierte, gibt es vergleichbare EG bereits seit 2021 in Weil der Stadt und seit Kurzem auch in Großbottwar und Kieselbronn. Starten soll die Althengstetter EG zunächst mit dem Strom- und Gasgeschäft.

Weitere Geschäftsfelder

Eine Ausweitung auf zahlreiche weitere Geschäftsfelder könne in der Zukunft noch mehr Synergieeffekte ergeben. Zum Beispiel bei Personal und Technik beim Parkraummanagement am künftigen Haltepunkt der Hesse-Bahn, bei der Elektromobilität bezüglich Car-Sharing oder durch die Übertragung der Straßenbeleuchtung an die EG.

51 Prozent der Anteile bei der Gemeinde

Auch der Betrieb der Nahwärmenetze könnte in die EG verlagert werden wie perspektivisch auch der Bäderbetrieb, die Wasserversorgung und die Betreuung der Kläranlage. Die EG könne auch die vorgeschriebene kommunale Wärmeplanung für die Kommune ausarbeiten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die EG GmbH soll mit einem Mindestkapital von 25 000 Euro gegründet werden, Althengstett würde 51 Prozent der Anteile tragen, die EnCW 49 Prozent.

In der nicht-öffentlichen Sitzung am 21. Februar 2024 wurden dem Gemeinderat das Konzept und mögliche Geschäftsfelder einer kommunalen EG erstmals vorgestellt. In der ebenfalls nicht-öffentlichen Sitzung am 24. April 2024 hat der ehemalige Weil der Städter Bürgermeister Thilo Schreiber dem Gemeinderat von der in seiner Amtszeit stattgefundenen Gründung der EG in seiner Kommune berichtet. Danach wurde die Verwaltung einstimmig beauftragt, die weiteren Schritte zur Gründung einer Althengstetter EG einzuleiten.

Bürger werden Kunden ihrer eigenen Gesellschaft

Grundsätzlich zeigte sich das Ratsgremium offen für die Gründung der EG. Graef betonte, dass die Althengstetter Bürger zu Kunden ihrer eigenen EG werden sollen. Risiko bei der ganzen Sache sei einzig und allein, wenn sich die beiden Partner, die EnCW und die Kommune, nicht einig seien und nicht an einem Strang ziehen, das sehe er jedoch nicht. Aus dem zahlreich anwesenden Publikum bekam der EnCW-Geschäftsführer Beifall für seine Ausführungen.

Bürgermeister Rüdiger Klahm legte dar, warum Geld verdienen für die Gemeinde wichtig ist und fragte: „Sollen wir das Know-how, das vorhanden ist, nutzen oder wollen wir das Rad neu erfinden?“. Er sei dafür, das System, das andernorts schon funktioniert, zu nutzen.

Das sagen die Gemeinderäte

Die „sehr komplexen Verträge“, wie sich Lothar Kante (SPD) ausdrückte, sorgten für eine längere Diskussion und die Forderung, die Entscheidung zu vertagen, um die offenen Fragen, die sowohl die SPD- als auch die Grünen-Fraktion noch haben, in nicht-öffentlicher Sitzung an den EnCW-Geschäftsführer Graef stellen und klären zu können. Schwer taten sich die beiden Fraktionen damit, dass sich die vorliegenden Verträge nur auf Strom und Gas beziehen, aber auch andere Geschäftsfelder angesprochen wurden.

Rainer Kömpf (UW), Wolfgang Bauer (CDU) und Samuel Zipperle (FW) haben sich selbst in Weil der Stadt informiert, „die sind nach vier Jahren sehr zufrieden“, so Zipperle. Alexander Herzog (FW) erklärte den Kollegen den Dienstleistungsvertrag: „Die Gesellschaft fängt klein an und entwickelt sich, so macht das jedes Unternehmen“. Der eine Teil des Gemeinderats will vertrauen „in Verträge, die andernorts funktionieren“, wie Jörg Nonnenmann (FW) sagte. Der andere Teil will auch sein grundsätzliches Ja nach draußen senden, aber erst noch in nicht-öffentlicher Sitzung diskutieren und die Tragweite der Verträge für die Bürger verstehen.

Keine Kampfabstimmung

Thomas Schmidt (FW) wollte keine Kampfabstimmung, „dafür wäre mir das Thema zu wichtig“. So wurde nur der Grundsatzbeschluss zur Energiegesellschaft gefasst (gegen die Stimme von Herzog) und die Beschlüsse zu den drei Verträgen wurden vertagt. „Wir würden niemals mit unseriösen Vorschlägen ins Gremium kommen,“ betonte Graef abschließend, „die Verträge haben wir nicht selbst entwickelt, sie sind mehrfach geprüft, sie beschreiben eine Partnerschaft und sind für 20 Jahre angelegt“.