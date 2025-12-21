Energiefragen im Kreis Calw: Energieberater starten mit neuem Geschäftsführer durch

Die Energieagentur Landkreis Calw hat neuerdings einen Geschäftsführer. Mit Mesut Yamans Dienstantritt geht eine lange Durststrecke zu Ende.
Wie in den eigenen vier Wänden Energie sparen? Wie das Eigenheim richtig heizen oder dämmen? Bei Fragen rund ums Thema Energie und Wohnen ist die Energieberatung im Kreis Calw eigentlich die richtige Anlaufstelle. Zuletzt allerdings herrschte dort Funkstille: Die langjährige Geschäftsstellenleiterin Monika Falkenthal fiel krankheitsbedingt aus, das Büro in Althengstett deshalb rund ein Jahr lang nicht besetzt.