Energiefragen im Kreis Calw: Energieberater starten mit neuem Geschäftsführer durch

Die Energieagentur Landkreis Calw hat neuerdings einen Geschäftsführer. Mit Mesut Yamans Dienstantritt geht eine lange Durststrecke zu Ende.

Wie in den eigenen vier Wänden Energie sparen? Wie das Eigenheim richtig heizen oder dämmen? Bei Fragen rund ums Thema Energie und Wohnen ist die Energieberatung im Kreis Calw eigentlich die richtige Anlaufstelle. Zuletzt allerdings herrschte dort Funkstille: Die langjährige Geschäftsstellenleiterin Monika Falkenthal fiel krankheitsbedingt aus, das Büro in Althengstett deshalb rund ein Jahr lang nicht besetzt.

Nun gibt es gute Nachrichten. Die Energieagentur Landkreis Calw hat sich neu aufgestellt, und zwar – dank zusätzlicher Mittel des Landes – schlagkräftiger als zuvor.

Die Agentur ist als Verein organisiert, an ihrer Spitze steht Vorsitzender Joachim Bley. Er berichtet nun, dass Mesut Yaman seit 1. Dezember der neue Geschäftsführer des Vereins ist. Unterstützt wird er in der Verwaltung von Heidi Roller, die für kaufmännische Angelegenheiten zuständig ist.

Durststrecke ist zu Ende

Mit Yamans Antritt geht für den die Energieagentur eine Durststrecke zu Ende. Der „Neue“ ist mit der Arbeit der Agentur seit Langem vertraut: Mesut Yaman ist als Energieberater selbstständig in Altensteig-Wart selbstständig und laut Bley seit 2014 Mitglied im Verein.

Das Prinzip der Agentur ist einfach. Kreisbewohner, die beispielsweise ihre Immobilie energetisch sanieren wollen und deshalb eine Energieberatung benötigen, wenden sich an die Agentur. Diese wiederum vermittelt den passenden Berater: Etwa 20 von ihnen, darunter Handwerker, Architekten oder Ingenieure, haben sich im Verein zusammengeschlossen.

Finanzierung ist jetzt gesichert

Dass die Agentur nun einen Geschäftsführer hat, liegt vor allem daran, dass sie inzwischen „auf finanziell festen Füßen“, wie es Bley formuliert, steht. Das Land Baden-Württemberg unterstützt die Agenturen neuerdings dauerhaft mit Mitteln. Dadurch kommen aber auch neue Aufgaben dazu, berichtet der Vorsitzende. Das Kerngeschäft bleibt indes die Energieberatung. Die Erstberatung ist kostenlos. Dabei soll es künftig auch wieder Sprechstunden vor Ort, in den Rathäusern im Landkreis, geben. In normalen Jahren finden etwa 230 bis 420 Beratungen statt, erzählt Joachim Bley. „Der Beratungsbedarf ist derzeit eher am Steigen.“ Zumal die Berater auch Hinweise geben können mit Blick auf mögliche Fördermittel.

Die Agentur besteht seit 2009, seit 2012 hat er den Vorsitz inne.„Unser Ziel ist es, dass wir die Energierechnungen der Bürger im Landkreis reduzieren.“ Sinken die Kosten, weil sie weniger Energie verbrauchen, sei dies natürlich auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

Bei Projekten an Schulen wollen die Mitglieder des Vereins Informationen übers Energiesparen bald schon auch an die nächste Generation weitergeben. Dies finanziere das Land mit seinen Mitteln ebenfalls. „Um ein Bewusstsein zu schaffen, wie hoch der Energieverbrauch ist, was das für die Eltern bedeutet und wo man sparen kann“, erklärt Bley.

Photovoltaik im Blick

Durch die Zusammenarbeit vor allem mit den Enzkreis, dem Kreis Freudenstadt und der Stadt Pforzheim in einem Photovoltaik-Netzwerk „wollen wir das Thema Photovoltaik fördern. Dies etwa durch Infoveranstaltungen.

Darüber hinaus will die Energieagentur Städte und Gemeinden beim Thema kommunale Wärmeplanung unterstützen. „Da sind wir aber ganz am Anfang“, sagt der Vorsitzende, und es gehe eher um die Beratung zu Fördermöglichkeiten. Es gibt also gut genug zu tun für den neuen Geschäftsführer Mesut Yaman und die Energieagentur Landkreis Calw.

Weitere Infos gibt es unter www.energieagentur-calw.de.